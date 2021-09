Estudiantes de Colón preparan la tradicional "quema del muñeco"

Este viernes, comenzando primero con una misa en la parroquia de los Santos Justo y Pastor a las 19,30 horas, los estudiantes de la promoción estudiantil 2021 tendrán su tradicional "quema del muñeco" que este año será acotada de público ya que ingresarán estudiantes y familiares acreditados.



Luego de la misa, un desfile de antorchas transitará por calle Urquiza, donde la Comunidad podrá acompañar en el trayecto como así también en la llegada de los jóvenes al Puerto de Colón para la tradicional foto de la promoción 2021. La quema propiamente dicha tendrá lugar en el predio del bajo termas, que culminará con los shows musicales de Mala Fama, y los grupos locales Palo Borracho y Enrolados.



Juanita Totorica, presidenta de las promociones estudiantiles unidas de Colón (PECU), dijo: "Estamos a la expectativa de poder realizar esta semana la tradicional quema del muñeco junto con la promoción 22 y con algunos chicos de la 20 que también se quisieron sumar".



Sobre la realización del muñeco contó que "fue una buena experiencia para toda la promoción 2021, trabajamos muchísimo todos los chicos de Pecu y de la promoción, todos pusieron su granito de arena para terminarlo rápido".



"No han ayudado desde el Municipio con materiales para poder realizar el muñeco y luego fuimos a medida trabajando, y con una comisión de padres excelente que nos acompañó y nos dio todo lo que necesitábamos". "Estamos muy agradecidos de la oportunidad de tener nuestro año de promoción más allá de que no haya sido como siempre lo soñamos, pero la verdad es que entendemos el contexto histórico y epidemiológico que estamos así que no nos podemos quejar" señaló.



Fabián Fernández, Coordinador del Área Joven de la Municipalidad, agregó: "Una de las obligaciones del área es acompañar a los gurises siempre es la tradición de que se hace el muñeco y nosotros estamos para asistirlos, acompañarlos y asesorarlos también, gestionando para que puedan tener lo que necesitan, desde los materiales hasta las autorizaciones".



"Por momentos me sorprendo por la responsabilidad que tienen, piden permiso para todo, presentan carpetas con protocolos, es valorable" destacó el Coordinador del Área Joven.