Jóvenes accederán a prácticas laborales remuneradas en Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, participó de la firma del convenio mediante el cual 23 jóvenes de la ciudad comenzarán en octubre con entrenamientos laborales remunerados en comercios y empresas locales. El Programa Joven es gestionado por la Municipalidad a través de la Dirección de Empleo y Producción.Walser se dirigió a los jóvenes y aseveró: "El Estado tiene que generar oportunidades y eso es lo que nosotros estamos haciendo, pero además con un equipo humano muy cercano, si tienen alguna iniciativa aquí tienen quienes los van a ayudar"."Sé que es una etapa difícil, sientan la tranquilidad de plantear las cuestiones, no se sientan solos, acá van a tener un equipo que les va a dar respuesta, en Municipio está a disposición para el acompañamiento de los vecinos y en este caso en ustedes que son los más jóvenes" expresó el Intendente de Colón.La Directora de Empleo y Producción, Lina Bosch, explicó: "Estos nuevos puestos laborales generados entre agosto, septiembre y octubre, harán un entrenamiento remunerado en empresas de la Ciudad con un sueldo por media jornada de trabajo, por un monto total de $1.380.000". Y agregó: "Una vez finalizado el entrenamiento existe la posibilidad de quedar en esos empleos a través de otro programa de inserción laboral".Luego de la firma una de las jóvenes incorporadas al programa, Paulina Monzón, comentó: "Vi un aviso y llamé a empleo, me informaron bien y me anoté, a partir del 1° de octubre comienzo a trabajar en una distribuidora de bandejas dulces que reparte en la zona y ahora comenzarán también a vender en su propio almacén".Otro de los jóvenes, Alan Barragán, dijo: "Voy a empezar en una Pyme de alimentación saludable de Colón que empezó hace un año y medio y que está empezando a expandirse, se dio este plan y la dueña del emprendimiento decidió contactarme, yo ya estaba anotado, vi que era una buena posibilidad porque aparte estás en blanco y con obra social".La titular de Heladería El Rey, que recibirá a jóvenes a través del programa, Daiana Reinaldo, afirmó: "Nos enteramos por medio de un amigo que utiliza el Programa Joven y nos recomendó esta posibilidad de contratar personal de la edad que buscábamos para entrenamientos, y capacitarlos para la temporada".