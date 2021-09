Domingos de Teatro en La Usina: habrá espectáculos con eje en la diversidad

Sobre "Llevo todo conmigo"

Ficha técnica:

La Escalera es una compañía de teatro creada en 1984 en la ciudad de Neuquén

Sobre la reserva de entradas

Esta iniciativa se realiza en conjunto con el Área de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, y cuenta con el acompañamiento del Programa Radial y Televisivo Somos Orgullo, Construyendo Ciudadanía, la AC Teatro del Bardo y militantes de diversidad sexual.El domingo 26 de septiembre, a las 21 hs., se presentará "Llevo todo conmigo", un espectáculo en coproducción entre la compañía teatral de Puerto Madryn La Escalera y la entrerriana Teatro del Bardo, que llega en el marco de una gira por Paraná y Santa Fe.El ciclo continuará los domingos 3, 10, 24 y 31 de octubre.Las entradas gratuitas, con capacidad limitada por protocolo, se solicitan a través del siguiente formulario: http://bit.ly/entradasCCyCLVU, que estará habilitado a partir del martes 21 de septiembre a las 9 hs.Esto que soy. Esto que vengo.Las personas que me habitan. Los recuerdos que me narro.Los dos que son yo. El infinito que sos.Como una Alicia trasnochada me preguntoY no sé con qué palabras nombrar lo que me respondo.Viajo en la memoria de este cuerpo que me fue dado.Llevo todo conmigo como quien se deshace.Como quien se sumerge en el mar.Actúan: Maribel Bordenave, Eze CanosaDramaturgia: Folini, Canosa, BordenaveIntervenciones creativas en vestuario: Luciana Belén CardozoIntervenciones creativas en objetos: Yermán Rojas, Demián Ríos.Fotografía: Vero FlombaumArte gráfico: Natalia HallamDirección: Valeria Folini. En el año 2001 hacen base en la ciudad de Puerto Madryn desde donde giran hacia otras ciudades, parajes y pueblos. En el 2005 abren las puertas de la primera sala de teatro independiente de la ciudad: El Galpón de La Escalera.Teatro del Bardo es una agrupación artística independiente de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, que trabaja en torno a cuatro ejes básicos: la construcción de espectáculos, la investigación teatral, la pedagogía y la construcción de circuitos alternativos de trabajo. Formado originariamente en Argentina, el grupo ha extendido su trabajo a diversos países de América Latina y EuropaUna vez realizada la reserva se informará la disponibilidad de localidades y las indicaciones de cuidados y prevención para asistir. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y el mantener la distancia social. Las sillas se ubicarán con distanciamiento, y se contemplará la disposición de burbujas en el caso de grupos familiares que realicen la reserva previa.