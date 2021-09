La edición 2021 de la Fiesta del Pescado y el Vino tendrá cuatro noches

La nueva titular del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, Pía Gavagnín, dijo que “vamos a continuar y profundizar la labor que ya se venía haciendo en conjunto a los prestadores turísticos de nuestra ciudad”. Asimismo, indicó que este año no se hará la Expo Moto y que la Fiesta del Pescado y del Vino “tendrá 4 noches y se realizará en la semana previa al comienzo del próximo Carnaval”.



Gavagnín manifestó que “vamos a continuar y profundizar la labor que ya se venía haciendo en conjunto a los prestadores turísticos pensando en la promoción de nuestra ciudad para la próxima temporada de verano. Por este año no se hará la Expo Moto y en cuanto a la Fiesta del Pescado y el Vino tendrá 4 noches y se llevará a cabo durante los primeros días de enero, la semana previa al inicio del Carnaval 2022”.



La titular de Turismo explicó que “la semana pasada ya he mantenido los primeros encuentros con algunos referentes del sector para continuar con la planificación que ya teníamos establecida con el Intendente Municipal y esas reuniones continuarán esta semana y recorreré varios establecimientos también y estamos trabajando para contratar una agencia que se encargue de la promoción de nuestra ciudad en aquellos centros emisores de turismo, preferentemente Capital Federal y Gran Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, entre otros lugares”



Al ser consultada sobre si ya están definidas las fechas y se está trabajando sobre la contratación de figuras para la Fiesta del Pescado y el Vino, la funcionaria indicó que “se están estudiando posibilidades, pero aún es muy pronto porque puede haber imponderables por eventuales problemas derivados de la pandemia. Imaginamos una fiesta con burbujas, pero aún es muy aventurado decir cómo se va a desarrollar.



En tal sentido, afirmó que "lo que puedo adelantar es que no está prevista, en principio, la actuación del cantante Axel, puesto que el contrato firmado oportunamente está judicializado por cuanto el Municipio le exige la devolución de lo que se le pagó al artista".



Gavagnín afirmó que “somos optimistas en cuanto a que la próxima temporada de verano será lo más parecido posible a la normalidad que teníamos antes de la pandemia y creemos que puede llegar a haber una importante afluencia de visitantes. Si la situación se mantuviera como está actualmente lo permitiría y, además llegaríamos casi todos con las dos dosis de la vacuna aplicadas”.



Finalmente, y respecto al Carnaval, Gavagnín se mostró confiada en que “con el nuevo formato que tendrá la próxima edición, con 5 comparsas creo que la asistencia de público aumentará”. (Radio Máxima)