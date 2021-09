Implantarán puestos de atención presencial de ATER en sedes comunales

Los servicios de ATER llegarán a más contribuyentes de la provincia, informaron fuentes oficiales. Según se indicó, se busca ampliar la capacidad de atención, simplificando los trámites y evitar los traslados por parte de los contribuyentes a otras localidades; será a través de puntos de asistencia localizados en sedes comunales y en cuyas ciudades ATER no dispone atención presencial.En el marco de las políticas de mejora de los servicios a los contribuyentes, la administradora tributaria (ATER) prepara un nuevo esquema de servicios presenciales básicos en sedes comunales.El director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané, señaló que “el gobernador Gustavo Bordet ha sido claro en el pedido de trabajar en conjunto con los municipios en beneficio de los ciudadanos y en ese marco venimos suscribiendo acuerdos con distintas comunas en base a un modelo de atención al ciudadano de proximidad, presencial y simple para aquellas localidades en las cuales no disponemos de oficinas de atención”, dijo.“Estamos comprometidos en hacer del cumplimiento tributario una acción cada vez más simple y por eso estamos multiplicando no sólo las opciones digitales de servicio sino también haciendo más eficiente la atención presencial”, sostuvo.Esta iniciativa permitirá que los contribuyentes de esas ciudades puedan realizar gestiones básicas y todo tipo de consultas sobre los trámites disponibles en el organismo sin moverse a otra localidad cercana, con el soporte de la dirección del Interior del organismo.Dentro de las gestiones que se ofrecerán se encuentran la obtención de estado de deuda, tramitar peticiones, consultar vencimientos de los impuestos y convenios de pago, obtener turnos de cita previa para ser atendidos de manera presencial en las oficinas cercanas y la reimpresión de avisos de vencimiento, entre otras gestiones básicas .Desde 2020 ATER viene realizando acuerdos con una treintena de municipios en el marco de acciones de control fiscal y que desde octubre próximo se ampliarán hacia la prestación de estos servicios de gestión tributaria básicos.