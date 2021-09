Impulsan iniciativas para fortalecer la enseñanza en la escuela primaria

Se fortalece el primer ciclo por medio de un trabajo articulado con equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Nación, informaron fuentes provinciales. Alcanzará a 4100 docentes y directivos de escuelas primarias de nuestra provincia. Se hace a través de la Dirección de Educación Primaria del Consejo General de Educación.



Se busca reforzar la centralidad de la enseñanza en las áreas curriculares (lengua, matemática y ciencias) en el primer ciclo de la escuela primaria en situación de modalidad mixta (presencial / no presencial). Las acciones combinan instancias de alcance masivo, a través de las plataformas digitales con encuentros regionales.



De esta forma, la directora de Educación Primaria, Mabel Creolani, señaló “a lo largo de todo el año 2020 hemos mantenido un diálogo constante y fluido con los supervisores escolares y con directivos de las escuelas de nuestro territorio. Una de las preocupaciones evidenciada refiere sostener los aprendizajes en esta coyuntura, y las dificultades que presentan en particular aquellos saberes nodales en el primer ciclo como son la lectura, la escritura y la resolución de problemas sin contar en modo constante con la intervención del docente”.



“El agravante que la situación genera se da en aquellos estudiantes que no cuentan con entornos que puedan sostener estos procesos de escolarización generando así una nueva brecha en esta situación de desigualdad”, explicó Creolani.



Por este motivo, la funcionaria indicó que “nuestra intención es dar herramientas que hagan efectiva la igualdad y la inclusión, sin soslayar el hecho de la existencia de desigualdades más allá de las diversidades históricas. Esta estrategia de acompañamiento y formación está destinada a más de 1000 docentes de área, equipos directivos de escuelas de 1ª categoría y supervisores escolares para abordar las dimensiones organizativas, curriculares y didácticas que requieren estos nuevos modos de habitar las escuelas entrerrianas”.