Colectividades: dos cubanos radicados en Paraná hablaron de su cultura

Paraná Quedó inaugurada la muestra de Colectividades en el Museo de la Ciudad

En el marco del Día del Inmigrante, el sábado 4 fue inaugurada la muestra de culturas y tradiciones que se extenderá durante septiembre y octubre en el Museo de la Ciudad. Se exponen las culturas y tradiciones de las colectividades mexicana, catalana, rusa, árabe, alemanes del Volga, austríaca, israelita, italiana - ligures, piemontesa, siciliana, friulana, véneta-, eslovena, española-asturiana, boliviana, luxemburguesa, peruana, suiza, francesa, cubana, haitiana, vasca, venezolana y de pueblos originarios.“José Martí, nuestro héroe y poeta nacional decía que la patria se lleva en el hombro”, aseguró Ramón Colombié, quien es oriundo de Palma Soriano pero que desde hace 13 años que vive en Argentina, de los cuales, los últimos cinco fueron en Paraná. “El amor fue lo que me trajo a este país y no me permitió irme”, le contó a“A la pandemia, hay que sumarle la situación económica, no solo por los problemas internos del país sino también por un bloqueo que es real y que lleva 60 años; ese bloqueo no me permite enviarle dinero ni medicamentos a mis hijos”, fue lo contó el cubando en relación a su país de origen.Por su parte, Pedro Jesús Pérez González, aseguró que “el bloqueo de Cuba es el más grande que se conoce en la historia del mundo”. El cubano oriundo de Santa Clara, destacó que cuando tenía 10 años conoció a Ernesto Che Guevara. “Pasó por la puerta de mi casa durante la revolución, y pidió agua en mi casa”, rememoró aLas actividades continuarán en un encuentro por colectividades durante los días miércoles y sábados de los meses de septiembre y octubre en el Mueso de la Ciudad, de acuerdo al siguiente cronograma.-Miércoles 22: Colectividad Peruana-Sábado 25: Colectividad Unión ÁrabeOctubre (de 15.30 a 18.30)-Sábado 2: Colectividad Vasca-Miércoles 6: Ex-Hotel del Inmigrante de Paraná-Sábado 9: Friulanos - Italianos-Miércoles 13: Pueblos Originarios-Viernes 15: Casa Rusia de Paraná-Miércoles 20: Colectividad Eslovena-Sábado 23: Alemanes del Volga-Miércoles 27: Venetos - Italianos.-Sábado 30: Colectividad Boliviana