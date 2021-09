Se convocará a una nueva audiencia por el conflicto de Seosper

La audiencia de este viernes había sido convocada por la Secretaría de Trabajo luego de que el Sindicato de Empleados de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (Seosper) denunciara que las autoridades obligan a algunos trabajadores a “cumplir hasta ocho horas de trabajo, en lugar de las seis diarias que les corresponden por ley”, explicó la titular del gremio, Cristina Juri. Señaló que tampoco obtienen compensación por ese sobretrabajo: “No hay pago adicional, ni horas extras ni nada”, afirmó.



La reunión estaba prevista para las 10 en la cartera laboral. “Nos atendió el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías, y estuvimos esperando el tiempo de tolerancia, que es media hora”, indicó Juri. Como los representantes del Directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) no llegaban, el planteo del gremio quedó plasmado en un acta, pero no se pudo discutir el tema.



La ausencia de los representantes del Directorio no fue intencional, sino que se debió a una confusión con el horario de inicio de la reunión.



Más tarde, cuando el acta ya estaba cerrada, se hicieron presentes dos representantes de las autoridades del Iosper: el asesor legal Ezequiel Poncio y el director de la Delegación Paraná. “Pero ninguno de ellos tiene poder de decisión, sino que son intermediarios”, lamentó Juri y remarcó: “Nos encantaría que se presente gente del Directorio, especialmente el señor (Fernando) Cañete que es quien firma todos los traslados, la quita de salarios a los compañeros, no ejecuta las sentencias que hemos ganado en la justicia”.



Ahora la secretaria general de Seosper informará de lo sucedido a los trabajadores y a los asesores legales del gremio. “Y después pediremos otra audiencia, con temario ampliado”, afirmó. Al respecto sostuvo: “Después del paro del viernes pasado tenemos muchos más planteos para hacerles”.



La nueva audiencia podría ser convocada para la semana próxima. (APF)