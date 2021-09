Se realizó una colecta externa de sangre para la fundación Arco Iris

Una de las colaboradoras de Arco Iris “festeja su cumpleaños” pidiendo un regalo muy especial: que sus amigos y familiares se acerquen a donar sangre. Es por ello que se desarrolló una colecta de sangre este viernes en Utedyc (Monte Caseros 469).Contó que hay muchos niños que del interior esperan por donaciones de sangre y es “muy angustiante porque en tiempos de pandemia muchos familiares y amigos no pueden viajar para donar sangre, entonces estas oportunidades para que colaboren las personas de Paraná son fundamentales”.“Desearíamos que el cáncer desapareciera, pero como eso no es posible, nuestro deseo es poder acompañarlos, que superen la enfermedad y que disfruten de ser niños”.Una de las colaboradoras de Arcoiris, Silvia Bustos, informó que hace poco cumplió años y a todos sus amigos y familiares les pidió de regalo de cumpleaños que den vida y donen sangre. “No sabemos si le puede pasar a cualquiera de los nuestros, esperamos que no nos pase, pero puede ser”.Por su parte, Juan Conde, representante de Utedyc informó que “es un privilegio participar de estas propuestas y nuestro deseo es que todas las personas que tengamos salud, seamos agradecidos y donemos vida”.En tanto, uno de los donantes dijo que “hay muchas personas del interior que no tienen familiares para que donen sangre y es una cuestión delicada más que nada para los niños”.