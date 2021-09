La Orquesta Sinfónica dará un concierto el sábado 25 en el CPC en Paraná

Sobre la reserva de entradas

Streaming y radio

Sobre Hadrián Avila Arzuza -Director de Orquesta

Acerca de Rolando Goldman

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15) bajo la dirección del Director invitado Hadrián Avila Arzuza, y como solista invitado el charanguista Rolando Goldman. Se interpretarán obras de Felix Mendelssohn, Obertura La Gruta de Fingal; de Georges Bizet, Sinfonía en Do; y de Pablo Loudet (estreno mundial), Concierto para Charango y Orquesta, con un cuerpo orquestal reducido por cuestiones sanitarias.La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios y por tanto la asistencia de público es reducida. La entrada es gratuita pero con reserva. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y mantener la distancia social.A partir de este lunes 20 de septiembre a las 9hs a través del formulario en el siguiente link se pueden solicitar y aguardar la confirmación: https://www.eventbrite.com.ar/e/la-sinfonica-en-el-centro-provincial-de-convenciones-tickets-172879215387 Este concierto se realiza con apoyo y en coproducción con el Instituto del Seguro de Entre Ríos. Organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el IAPSER Seguros.De acuerdo a los protocolos vigentes por la pandemia Covid-19 se aumentó la capacidad de asistentes, por lo tanto la capacidad será de 150 personas y quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 20hs para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no puede asistir, se agradece dar de baja su entrada para que otras personas puedan asistir; por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar Por otra parte, se recuerda que una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala, por lo tanto las butacas disponibles se otorgarán a las personas que estén en lista de espera y presentes en el Centro Provincial de Convenciones.El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos y la cuenta de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, FM 96.7 Nacional Clásica, y a través de Diputados Radio hcder.gov.arGraduado del Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov de San Petersburgo (Rusia), donde recibió Diploma de Honor como Director Sinfónico y Operístico. Sus maestros fueron Illya Musin, Alexander Titov y Alexander Polishuk. Ha sido alumno activo de Charles Dutoit y Kurt Masur en diferentes clases magistrales. Actuó como invitado de numerosas orquestas y ensambles en Latinoamérica, Europa y Rusia. Fue Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Bellas Artes de Cali (Colombia) de 2001 a 2004. Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza para la temporada 2006. Director Titular de la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba (Argentina) de 2008 a 2009. Desde el 2007 al 2017 fue Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de Córdoba donde interpretó repertorio sinfónico y operístico de gran nivel. Desde el 2019 está a cargo de la dirección artística de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba. En febrero del 2020 fue designado como Director General del Teatro del Libertador San Martín de la Provincia de Córdoba.Su repertorio sinfónico abarca obras de diferentes estilos y épocas, sintiendo una especial inclinación por los grandes autores románticos y música del siglo XX. Su marcado interés en la difusión y promoción de las obras de compositores de Latinoamérica, hacen de Avila Arzuza uno de sus más apasionados intérpretes y defensores. El maestro Avila dedica gran parte de su actividad anual a la promoción y desarrollo de la educación musical infantil y juvenil.Creador y director de la Orquesta Argentina de Charangos. Miembro titular de la Academia Nacional del Folklore de la República Argentina. Solista de charango de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" del Ministerio de Cultura de la República Argentina.Integrante de numerosos conjuntos de música argentina y latinoamericana, desarrolla además una intensa actividad como solista en el exterior, y en escenarios de la Argentina, como así también en los más olvidados rincones de la nación.Ha editado numerosos discos. En 1999, edita su primer disco "Diablo Suelto", recibiendo numerosos elogios de la prensa especializada. Entre ellos están "Diablo Suelto", "Charanguisto", "Vamos de Vuelta", "10 y 6" y "ConCuerdas" entre otros. Junto al guitarrista Raúl Malosetti, comparte el Dúo Malosetti – Goldman desde el año 1996. En 1997 es nombrado miembro de la Sociedad Boliviana del Charango, en carácter de Concertista.Pablo Loudet: estreno mundial de Concierto para charango y orquestaNació en La Plata. Es Profesor Superior de Guitarra, egresado del Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata. Estudió composición con Enrique Gerardi.Ha sido profesor en el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata, Conservatorio de Chascomús y Escuela de Arte de Berisso. Actualmente se desempeña como Profesor en la Facultad de Bellas Artes y Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en donde además ejerce cargos de gestión. También es docente investigador de la UNLP.Como compositor ha escrito obras de concierto, cine, teatro y danza presentadas en las principales salas de Argentina y también en Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Costa Rica, Cuba, Uruguay, España, Honduras y México. Realizó numerosos trabajos de composición y arreglos para distintas agrupaciones (orquesta, ensambles, cámara, solistas y medios mixtos) entre los que se destacan la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto", Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Orquesta Académica del Teatro Argentino, Quinteto de Vientos y Ensamble de Percusión del Conservatorio Gilardi Gilardi, etc. Como intérprete se ha desempeñado como solista en guitarra e integró grupos de música de cámara y popular, presentándose en distintas salas del país.Recibió premios y distinciones en composición de la Tribuna Nacional de Compositores TRINAC (2005) y la Tribuna Nacional de Música Electroacústica TRIME (2001) pertenecientes al CAMU-UNESCO y Fundación Encuentros y del Instituto Goethe de Córdoba (1999).Es fundador del grupo de compositores Sonoridades alternativas y actualmente miembro de la Asociación Argentina de Compositores.