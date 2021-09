Dos comparsas de Concordia descartaron la posibilidad de participar del carnaval

Las comparsas Imperio y Bella Samba, dieron a conocer que no participarán del desfile en la edición 2022 del “Carnaval de Concordia”.



Según expresaron en un comunicado, “sin más alternativa, decidimos descartar la posibilidad de desfilar en la edición de Carnaval Concordia 2022 y ocuparnos en realizar actividades propias de nuestras agrupaciones, que nos permitan de alguna manera, compartir con la sociedad”.



“A esta situación se llegó por consecuencia de la pandemia Convid19, que imposibilitó la realización tareas organizativas en general: reuniones, talleres, ensayos, confección de trajes, de carros, recaudación de fondos y otras”, indicaron.



En este sentido, recordaron el trabajo previo que se realiza para poder participar del evento: “Es sabido, que las agrupaciones necesitan varios meses para poder realizar una puesta en escena acorde a las expectativas del público y al nivel del carnaval que Concordia había logrado. Pasaron muchos años para poder llegar a ser un espectáculo de los mejores del país; pero, cuestiones sanitarias y falta de previsión por parte de las autoridades responsables de la administración del evento, pusieron un freno a nuestro gran recurso turístico, cultural y laboral”.



“Desde las comparsas se venía recalcando sobre el crecimiento del mega evento y si no se le prestaba la importancia que requería, la situación produciría desborde, llegando al estado actual: con nada de tiempo, falta de recursos económicos y sin desfiles de carnaval en el 2022”.



Finalmente, indicaron que al no tener tiempo para organizarse “y ante la falta de soluciones brindadas por el Ente de Carnaval, optamos por elevar este comunicado y dar así un punto final, que nos permita abocarnos como institución a realizar otras actividades junto a los integrantes y colaboradores, para acompañar a nuestro público de la manera que es posible”.