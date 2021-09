Linfomas: la importancia de “escuchar” al cuerpo y un diagnóstico temprano

Los linfomas son un conjunto de tumores malignos que se originan por un crecimiento anormal de las células que se desarrollan en el sistema linfático, que forma parte del sistema inmunológico. Este 15 de septiembre, Día Mundial de Concientización sobre la enfermedad y la importancia de la detección temprana.



“Es una enfermedad de los ganglios, y muchas veces las células que constituyen los ganglios tienen una enfermedad propia y es el crecimiento no programado lo que genera una enfermedad tumoral”, explicó el jefe de Oncohematología del Hospital San Roque, Pedro Negri, a Elonce TV.



En este sentido, destacó que es muy importante lograr tener un diagnóstico temprano de la enfermedad, ya que permite una curación del 70% de los pacientes. Aclaró que para detectar esta enfermedad lo habitual “es la aparición de un ganglio que crece y no duele, como en el cuello, axila o ingle hay que asistir al médico para que obtener un diagnóstico”.



El profesional de la salud explicó que la aparición de la enfermedad en algunos casos puede ser ´silenciosa´. “Esto ocurre cuando los ganglios que aumentan de tamaño no son visibles como los del abdomen y tórax”, manifestó y agregó que por lo general en estos casos la persona nota pérdida de fuerza, sudoración y fiebre, descenso de peso.



Consultado sobre el abordaje de la enfermedad, explicó que lo primero es ver cuál es la extensión del ganglio, luego hacer una biopsia y diversos estudios que permiten determinar el tipo de linfoma, luego el tratamiento es con quimioterapia.



Dijo que cinco cada cien mil personas padecen un linfoma y “en Entre Ríos puede haber entre 50 y 70 casos nuevos por año”.