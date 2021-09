Convocatoria para el XXII Salón Nacional de Entre Ríos para obras de grabado

Sobre los premios

Calendario:

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de Dibujo y Grabado, "Artemio Alisio" convoca a artistas argentinos a la presentación de obra artística de grabado para el salón Nacional de Entre Ríos en su edición 2021. Hasta el 2 de octubre es el plazo para enviar documentación.La organización del certamen estará a cargo del Museo Provincial de Dibujo y Grabado "Artemio Alisio" de la ciudad de Concepción del Uruguay, organismo que pertenece a la órbita de la mencionada secretaría. Podrán participar todos los artistas nativos del país. Los argentinos naturalizados deberán acreditar un mínimo de tres años de ciudadanía o residencia continua en la Argentina a la fecha de inauguración del Salón.La inscripción de los participantes se realizará exclusivamente a través de correo electrónico. Las y los interesadas deberán deberán enviar un e-mail a museoartemioalisio@gmail.com con el título Selección XXII Salón Nacional de Entre Ríos Grabado 2021 conteniendo la siguiente documentación, además de la documentación personal detallada en el Regramento:a)- Formulario de Inscripción y Declaración Jurada: Podrá descargarse o pedirlo desde la página de Facebook del Museo: Museo Artemio Alisio o solicitarlo a través del correo electrónico del Museo: museoartemioalisio@gmail.com El formulario tendrá carácter de Declaración Jurada.b)- Selección de las obras: Los artistas participantes deberán postular 1 (una) obra. La presentación se realizará a través del envío de hasta tres fotografías de la obra postulada. Todas las imágenes deberán ser de alta resolución.Las obras seleccionadas, participan todas del Salón Nacional. Las mismas deberán ser originales. No se admitirán las que excedan los tres años de antigüedad en la elaboración (2019 a 2021), ni las copias, los anónimos, las obras sin marcos, excepto cuando éste resulte impropio o innecesario por la modalidad de la obra, ni dípticos, trípticos o polidípticos que no se hallen dentro de un mismo marco o soporte (siempre respetando las medidas máximas). Se aceptarán obras expuestas en otros salones, pero no obras expuestas en ediciones anteriores de este mismo salón.Se remitirán obras que conceptualmente reúnan la modalidad del grabado; aguafuerte, aguatinta, barniz blando, buril, punta seca, litografía, serigrafía, xilografía, linografía, collagraph, monocopia y técnicas mixtas; obtenidos con procedimientos de impresión tradicionales de uso en la actualidad. Cada grabado deberá tener firma, fecha de realización, técnica, número de tirada y copia. No se admitirán obras que hayan sido impresas mediante procedimientos de impresión no tradicionales (digital o fotográfico).Los grabados deberán tener una dimensión máxima de 120 cm. x 100 cm., incluido el marco. Estas medidas podrán ser utilizadas tanto en forma vertical como apaisada (120 x 100 cm. ó 100 x 120 cm.)Se establecen para el Salón los siguientes premios:Primer Premio Grabado adquisiciónSecretaría de Cultura - Gobierno de Entre Ríos$ 40.000 (Pesos Cuarenta Mil)Segundo Premio Grabado adquisiciónSecretaría de Cultura - Gobierno de Entre Ríos$ 35.000 (Pesos Treinta y Cinco Mil)Tercer Premio Grabado adquisiciónSecretaría de Cultura - Gobierno de Entre Ríos$ 30.000 (Pesos Treinta Mil)Plazo de recepción de la documentación: hasta el 02 de octubre de 2021.Reunión del jurado para selección: 03 de octubre de 2021.Plazo de recepción de las obras seleccionadas: hasta el 23 de octubre de 2021, de martes a sábados de 9 a 12hs.-Reunión del jurado para premiación: 24 de octubre de 2021.Inauguración y entrega de premios y menciones: sábado 06 de noviembre de 2021, 20hs.Exposición de la Sección Grabado: 06 al 27 de noviembre de 2021.Para descargar el reglamento del concurso ingresar a: https://docs.google.com/document/d/1ngZKF3Gmw9LUcU3UNZCYta2aIB44HlOv/edit#