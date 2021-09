Ciclo “Jóvenes Espectadores” se presenta en La Vieja Usina

“Jóvenes Espectadores” es un ciclo mensual de artes escénicas organizado por la Subsecretaría de la Juventud de Entre Ríos que busca acercar este lenguaje a la juventud. Los espectadores serán seleccionados desde la Subsecretaría priorizando el derecho al acceso a la cultura a los jóvenes teniendo en cuenta sus lugares de residencia y el contexto que los rodea.





Luego de la función se abrirá un espacio de diálogo entre artistas y espectadores en torno a lo vivenciado, el proceso de creación u otro tópico que interese con la intención de generar un intercambio que permita abrir horizontes artísticos en los jóvenes espectadores y también propiciar el debate en tornos a las temáticas tratadas.



Brenda Ulman, Subsecretaria de la Juventud de Entre Ríos, remarcó la necesidad de acercar el teatro y la cultura a los jóvenes entrerrianos: “Consideramos fundamental construir líneas de acción en relación al acceso a la cultura de los jóvenes, en este sentido acercar el teatro a los gurises es un hecho en materia de construcción de derechos”.



La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, Francisca D’Agostino, valoró la importancia de que los jóvenes entrerrianos tengan acceso a obras de nuestra región: "Trabajar en pos de la construcción de nuevos públicos para las artes entrerrianas es uno de los objetivos que nos planteamos en esta gestión. En la situación inesperada que estamos atravesando por la pandemia, esto toma aún mayor relevancia, ya que estamos volviendo a ver espectáculos en vivo, después de un tiempo de actividades exclusivamente virtuales. Queremos que las personas jóvenes se acerquen a disfrutar del teatro, a emocionarse con historia contadas por actrices y actores entrerrianos”.



Santiago Marcos, Representante en Entre Ríos del Instituto Nacional del Teatro, consideró que “’Jóvenes Espectadores’ es una gran oportunidad para crear un nuevo público y que los jóvenes conozcan las producciones de las artes escénicas locales”. A la vez, remarcó que “INTervenciones Escénicas es un ciclo que se viene desarrollando desde comienzo de año y que se continuará replicando en toda la provincia”. Por último, Marcos resaltó que las obras participantes son beneficiarias del Plan Podestá y que estas funciones son parte de la contraprestación de ese estímulo.



INTervenciones Escénicas “A Cielo” es un ciclo que el Instituto Nacional de Teatro viene desarrollando en todo el país y que contará con numerosas funciones en territorio entrerriano. Del 14 de septiembre al 27 de noviembre más de 20 obras se presentarán en salas, plazas y unidades penales de la provincia. El proyecto apunta a fortalecer la reactivación de la actividad teatral presencial en un contexto de cuidado.



“A Cielo Abierto” es organizada por el Instituto Nacional del Teatro (INT) en cogestión con Secretaría de Cultura de Entre Ríos, Subsecretaría de la Juventud de Entre Ríos, Municipalidad de Paraná, Municipalidad de Diamante y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Programación



Martes 14 de septiembre a las 18:00: “El hombre acecha”. Teatro del Bardo.



Dos mujeres se encuentran frente al portón de entrada de una cárcel. El encuentro no es para nada casual, una de ellas no lo sabe. Es la víspera de una muerte, una de ellas no lo sabe. Lo real, lo soñado, lo que del futuro inmediato se presiente y los dolores que regresan permanentemente se entremezclan, zarandeando el tiempo entre presente y pasado. Ambas esperan para encontrarse con el poeta español Miguel Hernández, que del otro lado de los muros paga con su libertad - y finalmente con su vida - la obstinada decisión de escribir y publicar una poesía mordiente y áspera, vivaz y apasionada, profundamente humana. Una poesía que no distingue entre vida y obra, y que deviene, por lo tanto, profundamente revolucionaria.



Ficha técnica:



Actuación y Dramaturgia: Valeria Folini- Gabriela Trevisani



Vestuario: Solange Franco



Objetos Escenográficos: Edgardo Lara



Asesoramiento Musical: Andrés Main



Diseño Gráfico: Natalia Hallam



Asistente de iluminación: Marisa Grassi



Dirección: Gustavo Bendersky



Público destinatario: A partir de 15 años.



Martes 21 de septiembre a las 19:00: “El difuntito”. Elenco Concertado.



Argentina está poblada de mitos urbanos y de los otros. Los otros son lo que no son urbanos, los de los pueblos, los del campo, el desierto, la montaña, el estero y el supuesto bicho que un ex presidente alimentaba con carne humana. La Difunta Correa encaja perfectamente para preguntarnos por su hijo. ¿Qué pasó con el hijo de la Difunta Correa? Al hijo de la Difunta Correa se lo robó un Coronel... confinado a un fortín y con órdenes de limpieza étnica.



Ficha técnica :



Actúan: Romina Fuentes, Leandro Bogado, Ezequiel Caridad, Tovi Velozo



Vestuario: Laly Mainardi / Sastrería Teatral y Solange Franco



Objeto arte: Loreta Ledesma



Colaboración en canciones: Florencia Distéfano



Construcción dispositivos lumínicos: Sergio Fabri



Fotografía: Nicolás Rigaudi



Dirección: Nadia Grandón



Público destinatario: A partir de 15 años.



Martes 28 de septiembre a las 18:00: “El partener”. Teatro del Bardo.



Grotesco criollo que cuenta las andanzas de Pacheco, recitador que se gana la vida en peñas y bares el interior del país. Es padre de Nico, su partener, a quien ha abandonado en el hospital luego de que se quebrara una pierna, lo que le impide realizar su número de zapateo. Pero Nico, con sus dieciséis años, regresa, a recomponer el dúo. Pero ha sido desplazado por Nidya, una graciosa y charlatana profesora de danzas folclóricas, quien le ha enseñado a Pacheco, los aires de su tierra.



El grotesco exhibe el rostro obsceno de toda realidad, devela las máscaras, evoca a la vez lo trágico y lo cómico, provocando tanto nuestra risa como nuestro estremecimiento. Lo aparentemente razonable se nos revela como carente de sentido, mientras se van distanciando, por la inseguridad de la existencia, los objetos que nos eran familiares.



Ficha técnica:



Autor: Mauricio Kartun



Actrices y actor: Marisa Grassi, Daiana D´Elia, Augusto Carballal



Dirección: Valeria Folini- Walter Arosteguy



Vestuario: Solange Franco



Fotografías: Jerónimo Cuestas



Diseño: Natalia Hallam



Público destinatario: A partir de 15 años.



Martes 5 de octubre a las 19:00: “La Varsovia”. Grupo Después te cuento.



El agua, el fuego y las mujeres nunca dicen basta. (Proverbio polaco y suizo)



Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul (Lupercio Leonardo de Argensola)



La Varsovia, de Patricia Suárez, es una obra que forma parte de la trilogía Las Polacas. Retrata a dos jóvenes en su viaje desde Polonia a Buenos Aires: Rachela y Mignon.



Con la insistencia con las que las olas se mueven, ellas conversan en la borda del Reina Victoria. Charlan sobre sus vidas, sus recuerdos, la nostalgia, las modas, el tango y los hombres, dando forma a un universo femenino iniciático que incluye formas de estar y maneras de hablar en sociedad.



A medida que atraviesan el océano y el tiempo transcurre empiezan a aparecer pequeñas envidias y celos. Y, en un lento proceso de develamiento, surge la verdad. Las máscaras y los modos forzados irremediablemente caen.



El deseo, en la inmensidad del océano, ha hecho aflorar una rivalidad latente: Ya nada es lo que parece y los destinos están, aún, por escribirse.



Mientras tanto en Argentina, la red de trata Zwi Migdal sigue esperando el siguiente barco con jóvenes judías, polaquitas.



Ficha técnica:



Dramaturgia: Patricia Suárez.



Actúan: Sabina Piccini y Carla Bernhardt



Fotografía: Julián Villaraza



Asistencia de Dirección: Juan Capurro



Dirección. Oscar Lesa.