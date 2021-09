Mejor motricidad, supervivencia y flexibilidad, los beneficios de la natación

El 13 de septiembre se conmemora el Día del Profesor de Natación, es por ello quedialogó conuna profesora del Club Atlético Estudiantes (CAE) y contó algunos beneficios de este deporte.“Saber nadar es muy importante, tanto para la supervivencia como para el desarrollo motriz, coordinación”, indicó la profesora Coronel a este medio. Además, señaló que “es muy lindo que los chicos sepan disfrutar del agua”.Informó que, si bien para aprender a nadar no hay edad y se puede hacer en cualquier momento de la vida, “cuando son más pequeños es más fácil ya que se les enseña con juegos y no tienen miedo sobre lo que les puede pasar en el agua, en cambio los adultos tienen el prejuicio, pero de a poco los miedos se van yendo”.Explicó que lo fundamental es que las personas aprendan es que no estén tensas, sino que logren estar en el agua de manera relajada para aprender a flotar, disfruten del ambiente y no se hundan. “Hay que fomentar que el deporte crezca, porque es muy importante para la salud”, sumó.