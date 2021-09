Invitan a autores entrerrianos a donar material a la Biblioteca Provincial

El día 13 de septiembre fue establecido como "Día del Bibliotecario" por el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 y fue instituido como "Día del Bibliotecario" a nivel nacional, en 1954.Este día se corresponde con la edición de la "Gaceta de Buenos Aires" del 13 de septiembre de 1810, en la que apareció un artículo titulado Educación, escrito por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la creación por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires.En la Biblioteca Provincial, dos bibliotecarias contaron que hace muchos años que disfrutan de su profesión. Además, informaron que trabajan en recopilar material de autores entrerrianos. “Invitamos a todos los autores de la provincia a que donen su material para que todo el mundo lo pueda leer”, dijo una de las trabajadoras aPor otro lado, una de las bibliotecarias contó que trabaja en la biblioteca desde hace 20 años: "Hace muchos años trabajaba de ordenanza y como me gustaba atender al usuario y demás la directora me recomendó que estudiara la carrera de bibliotecaria y ya hace 16 años que trabajo de esto”, valoró.Consultada sobre qué es lo que más le gusta de su profesión, valoró: “me gusta todo, el contacto con los usuarios hay personas que saben mucho y una se concentra escuchándolos, aprendemos todo el tiempo”Informó que en la Biblioteca provincial tienen más de 100.000 y las temáticas son muy variadas. “Hubo un libro de 1700 que lamentablemente no lo pudimos recuperar cuando se mojaron unos armarios”.Otra de las bibliotecarias, contó que “es una profesión que nos apasiona, leemos todos los libros que ingresan a la biblioteca sobre todo para poder ayudar y orientar a los usuarios que vienen”.