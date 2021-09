SEOSPER realizará un paro y se manifestará frente al IOSPER

La medida es contra los traslados compulsivos, los despidos, las persecuciones y hostigamientos. A la protesta se sumarán afiliados a la obra social.



Días atrás, los trabajadores se declararon en estado de alerta ante una serie de medidas dispuestas por el Directorio del Instituto que, entre otros puntos, realizó “traslados compulsivos del personal, despidos y el traslado de un delegado gremial”. En ese momento, la titular de SEOSPER, Cristina Juri, anunció medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas a sus reclamos.



Los empleados pretendían reunirse con los integrantes del Directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), para que les den explicaciones respecto de las decisiones tomadas, entre ellas, el traslado de un delegado gremial, los despidos, la obligación de cumplir más horas de las establecidas legalmente y los traslados compulsivos de empleados.



Al respecto, Juri informó que en lo que va de la actual gestión “se trasladaron más de 30 personas” y señaló que “en una sola semana fueron trasladadas 7 empleados”. Luego afirmó: “La semana pasada tuvimos dos despidos, de personas con contrato de obra que hacía 7 años estaban trabajando”.



También se refirió al mal funcionamiento de la obra social: “La gente no consigue turno; no dan los medicamentos en tiempo y forma; a los diabéticos no les dan las insulinas correspondientes; retacean los medicamentos oncológicos; no pagan a las cuidadoras. Ahora les cortó el convenio, por falta de pago, una empresa que provee de un polvo alimenticio para personas con discapacidad severa”, enumeró.



Por eso, a la medida que se instrumentará este viernes 10 de septiembre, se sumarán afiliados al Iosper, aseguró la secretaria general del Seosper. (APF)