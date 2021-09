Vacunación contra el Covid-19: aplicaron otras 400 dosis en un centro de salud

Unas 400 personas accedieron a dosis de Sinopharm, tras el rastrillaje casa por casa de la Municipalidad de Paraná junto al Centro de Salud El Charrúa, en los barrios Las Rosas, Gobernador Maya, 4 de Junio y El Trébol. Fue en el marco del plan reactor de vacunación contra el coronavirus.



En algunos casos se completó el esquema de vacunación con las dos dosis y en otros se aplicó la primera. “Muchos no habían podido inscribirse o acercarse hasta los vacunatorios, por distancia o por falta de información. Los rastrillajes permiten que podamos hablar con cada vecino y vecina y llevarles información”, destacó Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud.



La funcionaria comentó que uno de los principales inconvenientes que expresan las personas relevadas e inscriptas en los rastrillajes es la distancia o la falta de medios para moverse.



Eva Vargas, agente sanitario y vacunadora, sostuvo: “Es un operativo muy productivo, por la cantidad de personas que vinieron a vacunarse y por las recorridas que hicimos casa por casa en los barrios aledaños al centro de salud”.



Ana María Giménez, vecina del Centro de Salud El Charrúa, explicó: “Yo no quería colocarme la vacuna y después, cuando fueron a mi casa, una chica del dispensario me informó bien. Cuando entré a vacunarme me puse a llorar, estaba muy emocionada. Agradezco esta oportunidad”.