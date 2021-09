Orquesta Sinfónica y Eduardo Isaac estarán en Centro Provincial de Convenciones

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección de su Director artístico Luis Gorelik y Eduardo Isaac como solista invitado. Se interpretarán obras de Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez ; y de Felix Mendelssohn, Sinfonía N° 5 La Reforma; con un cuerpo orquestal reducido por cuestiones sanitarias.La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios y por tanto la asistencia de público es reducida. La entrada es gratuita pero con reserva. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y mantener la distancia social.A partir de este lunes 6 de septiembre a las 9, a través del formulario en el siguiente link se pueden solicitar y aguardar la confirmación:https://www.eventbrite.com.ar/e/la-sinfonica-en-el-centro-provincial-de-convenciones-tickets-169487705289Este concierto se realiza con apoyo y en coproducción con el Instituto del Seguro de Entre Ríos. Organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el IAPSER Seguros.De acuerdo a los protocolos vigentes por la pandemia Covid-19 se aumentó la capacidad de asistentes, por lo tanto la capacidad será de 150 personas y quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 20hs para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no puede asistir, se agradece dar de baja su entrada para que otras personas puedan asistir; por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar Por otra parte, se recuerda que una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala, por lo tanto las butacas disponibles se otorgarán a las personas que estén en lista de espera y presentes en el Centro Provincial de Convenciones.El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos y la cuenta de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, FM 96.7 Nacional Clásica, y a través de Diputados Radio hcder.gov.arRecibió en 1999 el premio Konex como una de las figuras destacadas en la música clásica argentina. Reconocimiento coronado con la obtención del Konex de Platino 2019 al ser uno de los veinte notables de la música clásica argentina de la última década.Obtuvo el primer premio en concursos internacionales de importancia mundial: "Infanta Cristina" de Madrid; "Andrés Segovia" de Palma de Mallorca; "Reina Fabiola" de Bélgica.24 discos y dos videos comerciales de larga duración dan cuenta de su trayecto artístico nacional e internacional. De esta enorme producción cabe destacar los ocho CDs a solo grabados en Bruselas para GHA Records.Docente en diferentes universidades argentinas, ha dado clases maestras del instrumento en 20 países. Su actividad concertística lo ha llevado a la concreción de más de una centena de viajes a Europa, mientras su actividad en las tres Américas y el continente asiático es constante.Como solista invitado ha tocado con un gran número de orquestas y ha sido dirigido por afamados directores. Ha grabado para distintos sellos discográficos con Charles Dutoit y la Orquesta Sinfónica de Montreal (Canadá), Georges Octors y la Orquesta Sinfónica Nacional de Bélgica, Leo Brouwer y la Orquesta Sinfónica de Córdoba (España), Pedro I. Calderón y la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Registró la Suite Argentina de Eduardo Falú con el Maestro Luis Gorelik y la Orquesta Sinfónica de Salta para Sony Classical.Un variado grupo de compositores de diferentes países le han dedicado obras, y sus transcripciones y arreglos exploran nuevos lenguajes en la estética guitarrística.Durante más de una década ha sido profesor en el Festival Internacional de Música de Santa Catarina, Brasil, el mayor festival/escuela de América Latina. El Enero de 2020 retoma su lugar como Profesor de guitarra erudita en el Festival Internacional SESC de Música de Rio Grande do Sul, Brasil.Los últimos años han sido de infatigable trabajo. Una veintena de conciertos forman parte de su repertorio para guitarra solista y orquesta, mientras que su labor camerística en dúos, tríos y cuartetos (formados siempre junto al notable bandoneonista Daniel Binelli) es constante, estableciendo un estrecho lazo entre la música académica y el tango.Se ha presentado en el famoso Chamber Festival de Saratoga Springs, en el Merkin Hall y en AmericasSociety de New York, en The Orchard Hall y Triphony Hall de Tokio, en el Emilia Romagna Festival, en el Teatro Cinghio de Roma y en el NationalTeather de Dublin. En Latinoamérica es artista invitado en las mayores salas del continente, desde el Teatro Municipal de Santiago de Chile hasta el Centro Nacional de las Artes de México D.F., sin olvidar sus actuaciones en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires. Ha sumado presentaciones en el San Francisco Palace of Fine Arts (California) junto al americano "Eroica Trío", mientras que en recitales a solo tocó en Radio France y en la sala Alfred Cortot de París, El Ateneo de Madrid, la Brucknerhaus de Linz y el Museo de Arte Contemporáneo de Viena, así como también en el Kunstmuseum de Bonn y en el Concertgebow de Amsterdam.