Elaboran un plan para adaptar al Parque Berduc a la ley de áreas protegidas

El 4 de septiembre de cada año será celebrado el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, en conmemoración de la fecha en que se redactó el testamento que plasmó la voluntad de Don Enrique Berduc de crear el Parque General San Martín en el año 1924, y con el objeto de promover acciones de sensibilización sobre el cuidado y disfrute de nuestro patrimonio natural, la conservación de la biodiversidad y el conocimiento de las diferentes áreas naturales protegidas del territorio entrerriano.Previo a la conmemoración,recorrió este viernes el parque escolar rural Enrique Berduc donde desde el anclaje educativo se insta a “descubrir la historia del litoral que descansa a la sombra del monte entrerriano".“Trabajamos en la elaboración del nuevo plan de manejo para adaptarnos a la nueva ley de áreas protegidas; se plantea hacer un ordenamiento territorial y seguir trabajando en la educación y conservación”, comunicó ala coordinadora del parque escolar rural Enrique Berduc, Griselda Urich.En la oportunidad, se indicó que el parque escolar rural Enrique Berduc elaboró un protocolo sanitario por el cual se puede visitar de 10 a 18.30 con el ingreso hasta las 15.30 y previo turno asignado.“Desde las vacaciones de invierno está habilitado el acampe del sábado para el domingo y los fines de semana, con el retorno a la presencialidad plena en las escuelas, pensamos en volver a recibir grupos de estudiantes y se les permitirá el acampe del martes para el miércoles”, comunicó Urich.Por su parte, el director provincial del Áreas Naturales Protegidas, Alfredo Berduc, remarcó: “Es un gran desafío el llegar a condicionar un área para que funcione en todo su potencial como área natural protegida porque no es un lugar cerrado en el que se resguarda a la naturaleza de la intervención humana”.“Muchas de las áreas protegidas buscan potenciar lo educativo y el ecoturismo porque nadie conservará lo que no conoce, por eso es necesario reconectar a la gente con la naturaleza”, destacó Berduc al subrayar que “se contribuye a recuperar el conocimiento de la naturaleza que se nos pierde en las ciudades”.En la oportunidad, comentó que fue aprobada la declaración como área natural protegida al Montecito de Lovera ubicado en Cerrito.Consultado a Berduc por su opinión en torno al debate para la protección de los humedales en el Delta del Paraná, éste recomendó “no querer resolver problemas que están emergiendo y que se deben al mal uso de los bienes naturales durante décadas; hace 40 años se hablaba del cambio climático global y ahora lo empezamos a sentir”.“Hay que saber que revertir estos procesos que implican muchos factores en juego, mucho esfuerzo y hay que tener paciencia. Lo bueno es no dejar de avanzar”, ponderó.