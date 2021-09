El carnaval de Gualeguaychú con posible fecha de inicio y serían 10 noches

Aunque oficialmente las fechas no están confirmadas, todo indica que el calendario del carnaval 2022 no sufriría modificaciones en relación a ediciones anteriores, con diez noches de espectáculo en la que se incluye una jornada triple el fin de semana largo.



A poco más de cuatro meses del inicio del espectáculo, la Comisión mira con expectativa la situación sanitaria para terminar de cerrar los protocolos que regirán la presencialidad y el movimiento de las comparsas en el corsódromo.



“La situación mejora y eso nos alienta. La idea es esperar para definir protocolos”, explicó al sitio Reporte 2820 una fuente ligada al Carnaval, al confirmar que más allá de las cinco comparsas que estarán el año próximo en la pasarela, no habría cambios profundos en el calendario.



“Trabajamos sobre la idea de diez noches. El arranque –como siempre- será en enero y un fin de semana de Carnaval fuerte, con más presentaciones. Pero se está evaluando. La idea es esperar y ver cómo evoluciona la situación de salud”, agregó.



Si esto ocurre, el Carnaval de Gualeguaychú arrancaría el 8 de enero, y se extendería a los sábados 15, 22 y 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero y tendría en este último mes otras dos noches por el fin de semana largo.



La misma fuente aclaró que se trabaja sobre un esquema de diez noches, pero nada está definido aún pese al optimismo y al deseo de los organizadores. “Bajo esa idea se trabaja y el propósito es cumplir con ese objetivo. Pero todo sigue condicionado por las cuestión sanitaria” concluyó.