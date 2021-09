El Becario realizó inspecciones en transporte escolar del departamento Uruguay

Foto 1/2 Foto 2/2

El Instituto Becario recorre la provincia para verificar el correcto funcionamiento del traslado de estudiantes que asisten a escuelas rurales. En esta oportunidad, el equipo del organismo realizó una inspección en cuatro escuelas del departamento Uruguay.



No se detectaron irregularidades en ninguno de los casos.



Con el objetivo de consolidar un servicio más eficiente y transparente para los estudiantes entrerrianos, el Instituto Becario desarrolló este año un nuevo sistema de prestación del transporte escolar rural. “La implementación de esta modalidad permitió optimizar los recursos del Estado. Además, agiliza el pago para los transportistas y facilita el trabajo de los directivos de las escuelas”, dijo el director ejecutivo del ente autárquico, Sebastián Bértoli.



El funcionario destacó también la importancia de realizar estos controles “para darle mayor seguridad y tranquilidad a los estudiantes y sus familias”.



La recorrida del equipo por el departamento Uruguay inició este martes en la escuela secundaria Nº 24 Dr. René Favaloro, de Colonia Santa Ana. Allí asisten 41 jóvenes, de los cuales 40 hacen uso del transporte que brinda el Estado provincial a través del Becario y el Consejo General de Educación. El trayecto continuó por Colonia Los Ceibos, donde 57 estudiantes requieren el servicio para llegar a las escuelas Nº 29 Antonio Ruiz y Nº 23 Tomás de Rocamora, primaria y secundaria, respectivamente.



En virtud de los protocolos necesarios por la pandemia, los directivos de ambas escuelas de Colonia Los Ceibos coordinan a diario los horarios de ambos establecimientos para limpiar y desinfectar previamente a la entrada y salida del estudiantado de cada nivel.



En cuanto al transporte, expresaron su conformidad respecto del servicio y mencionaron que René Rodríguez, responsable del traslado, trabaja hace 11 años junto a la comunidad educativa. “Agradezco mucho contar con este trabajo, después de tanta tristeza de no haber podido trabajar el año pasado”, dijo Rodríguez.



Por último, se verificó el traslado de niñas y niños que concurren a la escuela Nina N° 11, 18 de Octubre, en la localidad de San Justo. Los representantes del Becario reportaron que, tanto en esta institución como en las demás, no hubo incumplimientos por parte de los titulares de los vehículos y choferes a cargo del transporte.