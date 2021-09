Proponen denominar "Sub Prefecto Ángel Piaggio" al puente Victoria Rosario

En la sesión de este miércoles la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto impulsado por la legisladora Gracia Jaroslavsky (UCR) por el que se insta al Ejecutivo provincial a que manifieste al Gobierno nacional su voluntad de "respaldar la decisión del pueblo de Victoria" de denominar Sub Prefecto Ángel Piaggio a la conexión vial que une a esta ciudad con Rosario.



El primer artículo de la iniciativa, aprobada en la sesión, establece la adhesión a la voluntad del pueblo de Victoria, emanada mediante la Ordenanza Nº 3.378/17, que dispone denominar a la conexión vial Victoria Rosario "Sub Prefecto Ángel Piaggio".



En el segundo insta al Poder Ejecutivo Provincial a manifestar al Gobierno nacional, mediante las vías que considere pertinente, su expresa voluntad de respaldar la decisión del pueblo de Victoria.



¿Quién fue Piaggio?



En 1898 el entonces subprefecto Ángel R. Piaggio, a cargo del puerto de Victoria, propuso la construcción de un canal que uniera la ciudad entrerriana con Rosario a través de arroyos y riachos, y evitar la vuelta de varios kilómetros.



En este marco, elaboró un mapa de la región y la posible traza del canal que elevó a las autoridades de la Prefectura General de Puertos para solicitar la autorización que le permitiera realizar la canalización con los marineros de la repartición.



Perteneció a la primera generación de inmigrantes que hicieron grandes obras en la ciudad. Ocupó diversos cargos.



Fue Subprefecto de Victoria en 1898, jefe de Policía, Diputado y Senador en la Legislatura de Entre Ríos por varios períodos. Desde su cargo de Subprefecto, alcanzó al conocimiento palmario de los riachos y arroyos de la región. Tras investigaciones y estudios, con esmero y dedicación, aunó las voluntades sin distinciones partidarias y se lanzó a la tarea de concretar su sueño: construir el primer canal hacia Rosario.



Los hombres y el comercio de Victoria y Rosario aportaron el capital y Ángel Piaggio, junto a sus isleños, cavaron a pala y pico el cauce del arroyo Campana uniendo así las aguas del Barrancoso con las del Timbó Blanco. De este modo, Victoria y Rosario quedaron definitivamente unidas desde 1898.



Luego el Gobierno de la Nación envió al Ing. Edmundo Soulages en 1901 a verificar la trascendencia del canal y su utilidad, quien dio el espaldarazo final a la obra, aconsejando el dragado y el mantenimiento de la vía recién abierta.



"Acortar la distancia entre las dos ciudades fue siempre la meta de don Ángel Piaggio, por lo que presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto para la colocación de balsas en los arroyos Barrancoso y San Lorenzo", expresó Jaroslavsky.



Luego la legisladora recordó la fundamentación que en aquel momento había realizado el propio Piaggio: "La aspiración de los pueblos es acortar las distancias que los separan de los grandes centros de población y mi proyecto tiene esa finalidad.



"Victoria, dotada por la naturaleza de un suelo privilegiado, pero también topográficamente separada de toda vía de comunicación, tiene necesidad de llegar con sus productos e intercambio social y comercial al gran Rosario, emporio del comercio y de la actividad humana, ciudad de la que la separan 60 kilómetros".



El proyecto consistía en "proveer con una balsa a cada uno de los arroyos, el Barrancoso y el San Lorenzo, para poder llegar en automóvil en una hora y 45 minutos a Rosario desde Victoria y en cinco horas en coche o carros".



Jaroslavsky recordó que este proyecto no fue promulgado ni ejecutado por el Poder Ejecutivo, razón por la cual lo reitera en 1925. Sin embargo, otra vez se frustra su anhelo de acortar las distancias. Fue recién en 1936 cuando se estableció un servicio de balsas automóviles entre los puertos de Victoria y Rosario. Las balsas prestaron un importante servicio durante décadas, hasta que los elevados costos de mantenimiento determinaron su eliminación".