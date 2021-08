Radio Costa Paraná celebró un año de su nueva programación

Como cada 27 de agosto se celebra en la Argentina el Día de la Radio. Hoy se cumple el aniversario 101 del día en el que Enrique Telémaco Susini junto a Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, "Los Locos de la Azotea", hicieron la primera transmisión de radio.En coincidencia con el Día de la Radio Argentina, Radio Costa Paraná FM 88.1, la radio municipal, cumple un año de su nueva programación y lo celebró con una transmisión ininterrumpida hasta las 21.visitó este viernes la terraza del edificio municipal de Cinco Esquinas, donde se respiraba aire de radio. Es que además de la programación habitual, estaba prevista la actuación en vivo del grupo musical Los Folkloradores.“Esta nueva apuesta tiene que ver con convocatorias que se hicieron a todo el que quisiera participar, y así surgió cada proyecto fantástico que podemos escuchar en la radio”, comunicó ala directora de la radio municipal de Paraná, María Waigandt.Según comentó, junto a Aldo Rotman, presidente del Sistema Integrado de radios de la UNER; Silvina Ríos, directora de LT14; y Marcelo D´Amico, director de la FM Universidad de UTN Paraná, diagramaron “un trabajo inédito” por el que se sumaron más de 24 radios de toda la provincia. “Lo positivo de la pandemia fue este trabajo por el que hacemos producciones para radios e intercambiamos informaciones entre radios públicas y comunitarias”, ponderó la titular de Radio Costa Paraná.En la oportunidad, Maru Trovato, destacó que “la radio es un modo de vida”. “Más allá de que es un trabajo en la búsqueda de la profesionalidad de manera constante y permanente, es muy difícil decir `me voy a laburar a la radio´, donde hay un espacio con un micrófono y con algo por decir podemos desarrollar y hasta le cambias el día a alguien con ese mismo decir”, resaltó “la doña de la radio”, como se caracterizó. La destacada locutora instó a “buscar un estilo propio” para quienes están detrás del micrófono.Por su parte, el periodista Nicolás Blanco, manifestó: “La radio es un medio de comunicación por excelencia, la abracé en la primera FM del pueblo en el que me crie en el sur en el ´88, donde con un par de chicos hacíamos un programa de música y después pasé como operador… Cuando vine a Paraná, la abracé y no la solté nunca más”.Blanco destacó de la radio, “esa comunicación de ida y vuelta por la que hay alguien del otro lado y ese mensaje que llega requiere de algún servicio o información, o un simple saludo, como hoy, por el día del radio”.Exequiel Fresler, en tanto, marcó que “la radio permite mayor cercanía, mayor feedback, aún hoy cuando hay más posibilidades a través de otras plataformas para relacionarse; la radio sigue siendo la que te permite el contacto ida y vuelta constante”.Mientras que otra de las locutoras de Radio Costa Paraná, Florencia Gómez, comentó: “A través de la radio uno se proyecta y su voz y su pensamiento, trasciende. El poder llegar a la gente con un mensaje claro, dar información y poder cambiarle el día a alguien con una canción, una frase, un recuerdo”.