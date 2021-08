Vacunación contra el Covid-19: aplicaron 400 segundas dosis en CIC La Floresta

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Se aplicaron 400 segundas dosis de Sinopharm este viernes en el CIC de barrio La Floresta.“Si algún vecino del barrio no recibió la notificación para completar el esquema de vacunación con Sinopharm, podía acercarse este viernes al CIC de La Floresta a recibir su segunda dosis. Y quienes por diferentes motivos no pudieron llegar, se les solicitaba que se anoten en el centro de salud para luego ser convocados al próximo operativo de vacunación”, comunicó ala subsecretaria municipal de Salud, la epidemióloga Silvina Saavedra.Respecto de la vacunación a domicilio, Saavedra explicó que la repartición lleva el registro de quienes requieren de este servicio. “Hay varias personas que no llegan hasta el CIC porque tienen imposibilidad para movilizarse, a ellos se los vacuna a domicilio”, indicó al remarcar que a estos vecinos se los detecta en el rastrillaje barrial que se hizo previo al operativo de vacunación.En la oportunidad, Saavedra anunció que “la semana próxima se continúa con la aplicación de segundas dosis en los centros de salud La Toma, Reynoso y El Charrúa para completar esquemas de vacunación”.“Se comenzará con nuevos rastrillajes con otros centros de salud provinciales, uno es el Osinalde de los barrios Francisco Ramírez y Puerto Nuevo para abarcar a las zonas que están más alejadas de los puntos de vacunación”, anticipó.“La aplicación de primeras dosis fue fruto del rastrillaje barrial que se hizo desde la subsecretaria municipal de Salud, un trabajo que se realiza de manera coordinada con el ministerio provincial de Salud y que tiene sus frutos porque ese es el objetivo que queremos cumplir: llegar con la vacunación a cada vecino de la ciudad”, comunicó ala secretaria municipal de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Carina Ramos.