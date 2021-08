Capacitaron a directores de escuelas para la prevención del dengue

En el día mundial de lucha contra el dengue, se brindó una capacitación a directores de escuelas este jueves en el salón del Consejo General de Educación; la actividad fue organizada por el CGE y la Departamental de Escuelas.



“Para llevar a los directivos de las instituciones, para bajar al cuerpo docente y a los alumnos, la información que necesitamos para dar la lucha contra el dengue, una enfermedad que está en nuestra ciudad”, comunicó a Elonce TV el subsecretario municipal de Ambiente y Acción Climática, ingeniero ambiental Facundo Varrone.



“La época del mosquito comienza en primavera porque la época estival es en la que el mosquito tiene un desarrollo más rápido. La campaña del mosquito común como la del Aedes Aegypti, que el mosquito vector del dengue, inicia en estos días, pero aún no hay fecha definida”, indicó el especialista.



Lo que inicia este viernes en el borde costero es la campaña de fumigación contra el mosquito común, a cargo del equipo de la dirección municipal de Plagas y Vectores.



Respecto a la evolución del dengue en la capital entrerriana, Varrone explicó que “Paraná en un primer momento sólo tenía casos importados y fue hace muy pocos años que comenzó a registrar contagios en algunas zonas, a partir de lo cual se activaron operativos denominados bloqueos para hacer un control exhaustivo en nueve manzanas alrededor”.



“La prevención del dengue requiere mucho del vecino para volcar el agua que se junta en los recipientes”, remarcó.



En la oportunidad, el ingeniero ambiental aclaró que “la fumigación tiene mejores resultados cuando no hay agua, ni humedad, ni viento; pero la fumigación es más efectiva sobre el mosquito común, y no tanto para el transmisor del dengue porque el Aedes Aegypti generalmente está dentro de las casas, por eso las campañas del dengue y el mosquito común son distintas en algunos aspectos”.



“El dengue se esparce en zonas subtropicales, en cualquier lugar del mundo que reúna condiciones de temperatura y humedad, y en urbanizaciones”, aclaró. Comentó, además, que “hay síntomas parecidos entre el dengue y el coronavirus, por eso es fundamental que la medicina haga un buen diagnóstico”. (Elonce)