Presentaron Guía para el uso de un lenguaje igualitario no sexista en el Senado

La vicegobernadora Laura Stratta, acompañada por la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sigrid Kunath, participó de la presentación de laEl Observatorio de Géneros y Derechos Humanos redactó la Guía para el uso de un lenguaje no sexista, inclusivo e igualitario en el ámbito del Senado Provincial. Se trata de un aporte al trabajo parlamentario y en el marco de sus misiones y objetivos.Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora reflexionó sobre cuánto avanzó la Legislatura entrerriana "en materia de ampliación de derechos e inclusión de perspectiva de género". Mencionó la Ley de Paridad Integral, el proyecto de ley de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género, las jornadas de capacitación de la Ley Micaela y también resaltó que "por primera vez el Presupuesto 2022 va a incorporar la perspectiva de género, que es el resultado de un proyecto sancionado por esta Legislatura".En este sentido, Stratta consideró "neurálgico el modo en que decimos y nos comunicamos, pero también lo que no decimos y lo que no comunicamos". Contó que, comentó Stratta tras considerar queEn otro tramo de su alocución, la vicegobernadora aclaró que no se trata de "una imposición sino de una guía que es importante para que todas y todos podamos tener para la elaboración de los proyectos, como proceso de sensibilización que necesitamos para ser una sociedad más justa e igualitaria". Y agregó: "Es necesario entender que lo hacemos desde las grandes acciones, como cuando sancionamos la Ley de Paridad o cuando empezamos a nombrar a quienes no eran nombrados, nombradas o nombrades, porque de lo que se trata es de ampliar derechos", subrayó."Estamos legislando para el presente y también para el futuro, es necesario pensar más allá de lo que nos pasa hoy, y desde la política tenemos que tener esa mirada de aprendizaje permanente", dijo al tiempo que destacó: "Esta guía es un aporte que hacemos desde la Vicegobernación y también hay una decisión política del gobernador Gustavo Bordet de construir paridad".Finalmente, Stratta agradeció al Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, a cargo de Sigrid Kunath, y todo su equipo.Durante la actividad, la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, explicó los objetivos de la Guía para el uso de un lenguaje igualitario no sexista en el ámbito del Senado de la Provincia de Entre Ríos. Entre ellos, proponer pautas de estilo, establecer pautas sencillas y accesibles que promuevan el uso de un lenguaje no sexista e igualitario, generar instancias de promoción de la guía para concientizar sobre el valor de la palabra en cada ámbito específico y promover el uso de un lenguaje no sexista e igualitario en la redacción de las normas legales.tras destacar que es necesario darle "un correlato a la agenda de género que en la presente gestión con nuestro gobernador Gustavo Bordet y nuestra primera vicegobernadora mujer Laura Stratta, la agenda de género se va profundizando y va encontrando distintas aristas por donde transitar".Por su parte, el senador por el departamento Gualeguaychú, Jorge Maradey, manifestó su "enorme felicidad" ante la presentación de esta guía que "viene a proponer nuevas prácticas discursivas". Y agregó: "Esta guía es una poderosa herramienta de cambio social porque visibiliza la perspectiva de género y propone alternativas para quienes estamos en un proceso de deconstrucción tengamos herramientas".También estuvieron presentes senadoras y senadores, autoridades de la Cámara del Senado y del equipo del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos. Conectados por plataforma zoom, participaron la senadora Ester González, los senadores Horacio Amavet y Adrián Fuertes; Maricel Brusco, secretaria de Comunicación; Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad; entre otros funcionarios y funcionarias provinciales.