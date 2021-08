En el Ciclo Domingos de Teatro presentarán la obra "Verduras imaginarias"

Sobre "Verduras imaginarias"





Es una obra recomendada para mayores de 12 años.

Sobre la reserva de entradas

Las entradas gratuitas, con capacidad limitada por protocolo, se solicitan a través del siguiente formulario: http://bit.ly/entradasCCyCLVU, que estará habilitado a partir del martes 24 de agosto a las 9 hs.¿Cómo jugar a que el tiempo no ha pasado?'Si puede imaginarse, puede crearse', o al menos, jugar a crearlo. Carlos y Matilde forman parte de un matrimonio monótono, rutinario, igual a muchos y, a la vez, muy diferente. Una noche, ella propone un pasatiempo extraño, ajeno a todo lo concreto, real y cotidiano de su existencia: imaginarse cosas que no existen, que no están ahí. En lo profundo de este juego, Carlos y Matilde se enfrentan a sí mismos. Y descubren – al mismo tiempo – que, quizás, imaginarse lo que aún no está allí sea la única forma de afrontar el hecho que nunca lo estará.Además de sus producciones escénicas, el grupo Sinergia Teatral gestiona la sala de teatro independiente del mismo nombre ubicada en Gualeguaychú. Esta sala con 12 años de trayectoria es un espacio abierto a la comunidad en donde confluyen obras de producción propia del grupo junto con producciones de elencos locales, nacionales e internacionales en su programación de funciones. Este espacio ha ido construyendo identidad y ampliando sus ejes de trabajo con el correr de los años e incorporando diferentes propuestas en base a las necesidades de la población local.Una vez realizada la reserva se informará la disponibilidad de localidades y las indicaciones de cuidados y prevención para asistir. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y el mantener la distancia social. Las sillas se ubicarán con distanciamiento, y se contemplará la disposición de burbujas en el caso de grupos familiares que realicen la reserva previa.