La Orquesta Sinfónica se presentará en el Centro Provincial de Convenciones

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección de Freddy Varela Montero como Director y solista invitado. Acompañará también como solista el Violista Gabriel Mateos, integrante de la OSER. Se interpretarán obras de W. A. Mozart, Sinfonía Concertante K. 364 para Violín, Viola y Orquesta, y Rondó K 373 para Violín y Orquesta; y de Franz Schubert, Sinfonía No. 5 con un cuerpo orquestal reducido por cuestiones sanitarias.La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios y por tanto la asistencia de público es reducida. La entrada es gratuita pero con reserva. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y mantener la distancia social.A partir de este lunes 23 de agosto a las 9 horas a través del formulario en el siguiente link se pueden solicitar y aguardar la confirmación: https://www.eventbrite.com.ar/e/la-sinfonica-en-el-centro-provincial-de-convenciones-tickets-167736433187link De acuerdo a los protocolos vigentes por la pandemia Covid-19 se aumentó la capacidad de asistentes a 150 personas. Quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 20 horas para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no se puede asistir se agradece dar la baja de la entrada para que otras personas puedan asistir. Se recuerda también que una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala, por lo tanto las butacas disponibles se otorgarán a las personas que estén en lista de espera y presentes en el CPC. Por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar Nació en Concepción, Chile, en el seno de una familia de músicos. Es concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón desde 2010, y concertino y director musical de la afamada Camerata Bariloche desde 2011 con la cual realiza giras nacionales e internacionales.A los siete años comenzó sus estudios con Patricio Damke, continuándolos en la Universidad Católica de Chile con el Profesor Rubén Sierra y luego, becado por la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, USA, con Daniel Heifetz (discípulo del prestigioso maestro Ivan Galamian) con quien continuaría posteriormente en la Universidad de Maryland, USA. También asistió a clases magistrales con los miembros del Cuarteto Guarneri. En 2003 fue asistente de concertino en la Orquesta Filarmónica de Chile y luego concertino hasta el 2007. También fue concertino en la Orquesta Sinfónica de su ciudad natal hasta el año 2010. Como solista se ha presentado con las orquestas más importantes de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador, y además en el Centro y Norte América.En 2012 funda el Opus Trío junto a la pianista Paula Peluso y el chelista Stanimir Todorov siendo elegidos por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como el mejor conjunto de cámara argentino del año 2014. Entre sus múltiples premios se destacan el “Concurso para Jóvenes y Violinistas” (Annapolis, Maryland), el “Primer Concurso Jorge Peña Hen” (La Serena, Chile), el “Concurso Jóvenes Talentos” y el “Primer Concurso Nacional Enrique Iniesta”.Inicia sus estudios musicales en la “Orquesta Sinfónica de Niños y Juvenil”, actualmente, Escuela de Música N°9901 de la ciudad de Santa Fe, Argentina, con los maestros José Barbieri y Roberto Benítez, continuándolos con el maestro Ljerko Spiller en la ciudad de Buenos Aires. En 2001, concluye la Especialización en Viola Performance en Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA. Estudios realizados con los maestros Atar Arad e Isaías Zelkowickz.Ganador de becas para estudio de: Fundación Antorchas, Fondo Nacional de las Artes y Hartt School, University of Hartford CT, USA para el curso de PhD. Ganador del I° Premio del XII Concurso Mozarteum de Santa Fe Filial Salzburgo y I° premio en concurso de Música de Cámara patrocinado por la Pittsburgh Chamber Society. Se presentó como solista junto a orquestas sinfónicas y de cámara en Argentina, Alemania, Brasil y USA. Recitales con Cuarteto de Cuerdas, Viola y Piano en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Francia, Italia, Suiza y USA. Actualmente integra la Orquesta Provincial de Santa Fe y Entre Ríos, siendo además profesor de las cátedras de viola del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” e Instituto Superior de Música - U.N.L de la Ciudad de Santa Fe.