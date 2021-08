Trabajan en obras previstas en hospitales de diversas localidades entrerrianas

En el marco del acompañamiento institucional desde el nivel central de Salud a los diferentes efectores de la red pública, la secretaria de Salud, Carina Reh, visitó los hospitales Centenario (Gualeguaychú), Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay), Eva Duarte de Ceibas, Paranacito de Villa Paranacito y Behring de Ibicuy (estos tres últimos del departamento Islas del Ibicuy), y mantuvo una importante agenda de trabajo en la que se abordaron tanto los avances desarrollados por cada efector como los próximos pasos a seguir.En el marco del fortalecimiento de los servicios de las diferentes regiones sanitarias, continúa la entrega de equipos que fueron proyectados a lo largo del año y que se han ido adquiriendo en el marco de las diferentes licitaciones. Es así que durante la recorrida, la secretaria de Salud hizo entrega de ultrafreezers verticales a los hospitales Centenario (Gualeguaychú) y J. J. de Urquiza (C. del Uruguay).Ambos efectores tienen tanto laboratorios de referencia como vacunatorios de referencia para sus respectivas regiones y, por las características de estos equipos, podrán utilizar los ultrafreezers tanto para el almacenamiento de muestras que sea necesario secuenciar como también ante la posibilidad del ingreso de vacunas que requieran conservación a temperaturas extremas.En el hospital Centenario, Reh se reunió con el director de la institución, Eduardo Elías, y la referente del nodo epidemiológico, con quienes repasó las características del ultrafreezer provisto. Además, se recorrió el nuevo sector entregado con el avance de la segunda etapa del hospital del Bicentenario, que comprende áreas de diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio.En este marco, junto con la entrega de las obras, también se recibieron los equipos correspondientes (la planificación del hospital incluía tanto la estructura como el equipamiento) en el área de imágenes. Es así que se incorporaron dos equipos de rayos X, un mamógrafo, y un tomógrafo. “De hecho, este martes el hospital Centenario comenzó a realizar sus primeras tomografías, cuando hasta el momento se debía trasladar a los pacientes a efectores privados para hacer estos estudios”, precisó la funcionaria.Además se recorrió el nuevo sector de laboratorio (donde más adelante se trasladará todo el laboratorio del hospital Centenario), cuyas instalaciones se están empleando para hacer el procesamiento con Neokit. Este es un nuevo procedimiento de diagnóstico utilizado para obtener el diagnóstico de Covid (además del test de antígenos y la PCR Real Time), que no requiere una campana de flujo laminar en su proceso.En Concepción del Uruguay, Reh estuvo reunida con el director del hospital Urquiza, Pablo Lombardi y autoridades de la zonal de arquitectura del departamento Uruguay, con quienes se repasó el avance del proyecto de ampliación de la terapia intensiva de adultos.“El proyecto está en las etapas finales: se le incorporó un área de dormitorios en la planta baja para el personal que se va a tener que trasladar (todos los profesionales de guardia, que cumplen actividad 24 horas); y que además, permitiría incorporar la diálisis peritoneal dentro del efector, que actualmente no se puede hacer por falta de espacio”, señaló Reh. Se prevé que en las próximas semanas se podrá presentar el proyecto a Arquitectura para su evaluación, y si todo está en orden, avanzar con el llamado a licitación de la obra.Durante la visita al hospital Eva Duarte de Ceibas, mantuvo un encuentro de trabajo con el director, Roberto Rupani, y personal de enfermería. Allí se relevó el avance en relación a lo que se había proyectado en visitas previas: se puso operativa la instalación de oxígeno central; se hizo el recambio del equipamiento que va incorporado en la instalación de gas; se puso en funcionamiento el equipo de rayos X y se optimizó el nodo epidemiológico con la incorporación de tres computadoras.En Ceibas también dialogó con la intendenta, Sabrina Olano, “donde estuvimos discutiendo la incorporación de personal como agentes sanitarios y algunos profesionales para el Centro de Integración Comunitaria (CIC) para realizar trabajo territorial, cuestiones que serán relevadas y proyectadas en lo que queda del año, para optimizar aun más el trabajo conjunto entre el hospital y el municipio”, señaló Reh.En Villa Paranacito, donde la vacunación Covid se ha centralizado en el CIC, para hacer un vacunatorio más accesible y evitar traslados (ya que el hospital se encuentra al otro lado del río), estuvo reunida con el intendente, Gabriel García. Es así que se socializó todo el trabajo que se viene haciendo articuladamente, donde desde la comuna se pusieron a disponibilidad dos espacios para el operativo de vacunación: uno para la ubicación de las heladeras, los freezers y los equipos de protección personal; y otro donde se llevan adelante las aplicaciones y está el centro informático para la carga de datos.También se hizo una recorrida por el hospital, evaluando todas mejoras edilicias que se le han practicado en forma progresiva, con pintura, cambio de aberturas, optimización de sanitarios y una importante tarea de limpieza en el sector de la planta baja (que es afectado por las inundaciones). Actualmente continúan las tareas de recuperación edilicia: se está realizando la base para la disposición de los tubos de oxígeno para avanzar con la obra de oxígeno central prevista; se refuncionalizó el área de hisopados y de evaluación de pacientes sospechosos, y se trabaja en el recupero de los consultorios ambulatorios (que se habían trasladado al CIC, para liberar al hospital a la atención de la patología Covid).Finalmente, en el hospital Behring de Ibicuy se encontró con su directora, la licenciada Gisela Prelat, junto al coordinador de la guardia, Santiago Elías. Del encuentro participaron, además, el senador Daniel Olano, y el intendente de la localidad, Gustavo Roldán.En la visita se hizo un balance, al cumplirse en agosto dos años desde la asunción de Prelat a cargo de la institución, donde se han implementado diversas modificaciones para optimizar el modelo de atención.También se repasaron las adecuaciones que hizo la institución en el marco de la pandemia (como la redistribución de los consultorios, refuncionalización de salas, la separación entre la posta respiratoria y el área de guardia propiamente dicha; la mejora y puesta en funcionamiento de un shockroom con todas las recomendaciones del Programa Nacional de Garantía de la Calidad Médica); y la evaluación del avance de obra para la instalación de oxígeno central para las áreas Covid.Cabe citar que en este efector, además, se recuperó la sala de rayos, luego de que fuera afectada por un incendio. “Se dispuso un equipo nuevo, se hizo la recuperación de la sala; y también se optimizó el laboratorio con el recupero progresivo de todo el equipamiento, al que se le hicieron todos los servicios técnicos y se puso operativo”, completó Reh.