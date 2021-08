Culminó la Diplomatura en Políticas de Cuidados Comunitarios en las Infancias

Convocados en el Club Avenida Ejército de la capital provincia, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la directora nacional de Seguimiento y Abordaje del Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Brandariz; el consultor de UNICEF Argentina en Políticas de Primera Infancia, Javier Quesada; la secretaria de extensión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Carla Malugani; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stablun; y la secretaria general Adjunta del Movimiento Evita Entre Ríos, Sandra Cislaghi, participaron esta semana del último encuentro de este espacio de formación, llevado adelante en el marco del convenio firmado entre las partes.Dirigiéndose a los 40 participantes, la ministra manifestó: “Junto al gobernador Gustavo Bordet entendemos que es muy importante recuperar saberes y experiencias comunitarias previas, porque es una manera de reconocer las prácticas de cuidado que todas y todos llevan adelante en el barrio y en la comunidad. Es un orgullo que en nuestra provincia se haya hecho esta Diplomatura en Políticas de Cuidados Comunitarios en las Infancias”.“Desde el comienzo sabíamos que esta capacitación implicaba el desafío de acompañar procesos, tanto para el Estado provincial como para la Universidad Autónoma de Entre Ríos, porque significa trabajar en conjunto con la comunidad. Estoy convencida de que en estos espacios se juega la posibilidad de poner en práctica lo que decimos, pensamos y producimos para que tenga un sentido en el territorio, para acercar derechos y achicar las brechas de desigualdad”, subrayó la titular de la cartera Social.Por su parte, Carolina Brandariz, señaló: “Es una alegría enorme formar parte de la finalización de esta propuesta de formación. Este tipo de herramientas son fundamentales para la materialización de los trabajos vinculados al cuidado, que significa también poner en valor el trabajo, que centralmente hacemos las mujeres, de organizar socialmente el cuidado desde la profesionalización, desde mejorar las respuestas que damos para garantizar el derecho a ser cuidados”.En relación al trabajo articulado con UNICEF Argentina, Javier Quesada remarcó: “Nos pareció interesante acompañar la Diplomatura con algunos bloques sobre educación popular y la construcción de la infancia. Durante una de las clases charlamos sobre la situación de la educación en los países de la región y nos preguntamos por qué algunos compañeros y compañeras no habían terminado la primaria o no habían podido hacer la secundaria. Cuando fuimos avanzando dijimos que todos y todas pueden aprender, que el analfabetismo es una circunstancia; lo que nos impulsó a compartir experiencias en un intento de revivir la historia y la teoría, que habíamos estudiado juntos y juntas, y le fuimos poniendo nuestras historias de vida. Eso es aprender, es reconocer todos los saberes previos, aunque sean informales. Quiero celebrar el conocimiento, que no es de uno sino que es de y para todos y todas. El conocimiento no tiene propiedad, circula, y es lindo cuando dialogan con nuestras historias personales. Siéntanse orgullosos y orgullosas de este desafío”.Por último, Cislaghi resaltó: “Pudimos llevar adelante una Diplomatura que fuera popular y que construyera este puente con una Universidad abierta y que está en el barrio, que procura que el barrio entre en nuestra casa. Es sumamente importante esta red de interacción de los diferentes actores y actrices”.La Diplomatura se desarrolló desde abril de este año, destinada a 10 personas por cada equipo de trabajo de los merenderos Corazón Contento del barrio El Morro, Semillas del Corazón del barrio Anacleto Medina Sur, Sonrisitas del barrio Brisas del Oeste y Sonrisitas del barrio Antártida Argentina. Contó con una dinámica mixta combinando clases teóricas virtuales y tutorías presenciales. En setiembre, los y las participantes recibirán la certificación.Las temáticas abordadas giraron en torno a la infancia como fenómeno social, cuidados comunitarios e integrales como derecho, etapas de desarrollo y el juego, educación popular e interculturalidad en ámbitos comunitarios, educación sexual integral, trabajo en equipo y redes, promoción de la salud desde una mirada integral, maltrato y violencia, entre otros. Los módulos fueron dictados por profesionales de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de UNICEF Argentina, de diferentes facultades, programas y áreas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y referentes provinciales del Movimiento Evita.