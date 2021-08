Colón alcanzó el 95% de ocupación de las plazas de alojamientos turísticos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Más de 25.000 pernoctes como resultado en números al final del feriado y una escala de satisfacción en el destino e intención de regresar a Colón del 100% fueron las cifras recabadas por la Secretaría de Turismo y Cultura respecto al excelente fin de semana largo que se vivió en la Ciudad.



Con un total de 20.000 pernoctes en para-hotelería (bungalows, apart, cabañas, dptos. etc), promediando el 95% de las plazas disponibles en esa modalidad de alojamiento. Los pernoctes en hotelería en el fin de semana largo fueron 5300, promediando una ocupación del 95% de plazas disponibles en este rubro. Por lo cual el porcentaje de ocupación del alojamiento turístico del Destino Colón fue del 95%, registrándose 25.300 pernoctes en este fin de semana largo.



Todas las propuestas programadas desde las distintas áreas de la Municipalidad, de carácter libre y gratuito, mantuvieron una constante concurrencia tanto las actividades diurnas como nocturnas.



Nuevamente hubo feria de productos locales dentro del concepto de Economía Social con espectáculos de música y talleres para los más pequeños enmarcados en el Mes de las Infancias; muestra de trabajos de recuperación de tallas y procesos; demostraciones de actividades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad que acompañó el desarrollo del evento.



También se realizaron caminatas saludables desde el puerto a la Reserva Río de los Pájaros acompañados por guías de turismo local en los circuitos Activación Saludable.



Astroturismo Paisajes de Cielo en Colón, fue una actividad nocturna de observación en la terraza del Palacio de Turismo que tuvo una excelente aceptación.



Asimismo se ofrecieron ferias artesanales de manualidades en el Paseo del Sol y en Avenida Costanera. El patio cultural, literario y musical junto al aljibe del Centro Artesanal La Casona fue otra propuesta muy concurrida. Lo mismo ocurrió con la muestra temporaria de juguetes de antaño en el Museo Histórico Regional de Colón.



Otros destinos muy visitados fueron Termas Colón, Parque Nacional El Palmar, Granja La Administración, Molino Forclaz con sus teatralizaciones, visitas a bodegas, actividades costeras de playas-náutica-pesca, parque aéreo, centro comercial de la ciudad, recorridos a productores y ferias regionales, patios de comidas con espectáculos, y completa concurrencia a todos los establecimientos gastronómicos.



Las buenas condiciones del tiempo con temperaturas agradables, días de pleno sol y noches claras, determinaron el disfrute de los visitantes tanto para las actividades diurnas y nocturnas. Las Encuestas realizadas por los asistentes turísticos de la Secretaría de Turismo determinaron entre otros porcentajes los siguientes:



La procedencia mayoritaria correspondió a Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires 61,8%; CABA 12,2% y AMBA 8%); Santa Fe 9,9%; el 8% restante distribuidos entre Córdoba, Misiones y Entre Ríos.



La principal motivación al elegir el Destino Colón fue "Descanso y Paseo" en el 66,2% de las respuestas, seguido por el producto termas 17,8%, Conocer el 14,7%, Naturaleza/Playa 8% y por cercanía el 8%.



En la consulta "Con quien viaja" el 55,6% lo expresó en hacerlo en pareja; el 41,5% en familia y con amigos y solos el 2,9%.



Referente a la consulta de cómo se informa sobre el Destino Colón el 41,7% expresó haber recibido la recomendación de venir a la ciudad; el 37,2% se informó por redes sociales; 11,7% ya conocían y otros (radios, revistas, etc.) el 9,7%.