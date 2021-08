Cambian a sistema LED las luminarias en barrios de Paraná

La Municipalidad de Paraná comunicó que lleva adelante un plan integral para mejorar el sistema de alumbrado público con tecnología LED en barrios como Mariano Moreno y Yatay, además del casco céntrico. Se trabaja los fines de semana y en horario nocturno los días hábiles para no entorpecer el tránsito.“Son obras por administración, realizadas el 100% por personal de la Dirección de Alumbrado. Es una alegría enorme cuando los vecinos manifiestan el cambio que sintieron, porque no solo representa un ahorro de energía para el Municipio, también significa mayor transitabilidad, visibilidad y seguridad”, reconoció el secretario de Servicios Públicos, Emanuel Redondo.En el sector céntrico se realiza el recambio a luminarias con flujos lumínicos que oscilan entre los 15 mil y 25 mil Lm, lográndose en algunas calles una reducción del 60% del consumo. Además se hace mantenimiento del sistema en general.En este perímetro se pretenden reconvertir mil unidades lumínicas.Hasta el momento se ha intervenido en España, Uruguay, Andrés Pazos, Monte Caseros, Corrientes, Maipú, Simón Bolívar, La Rioja, San Juan, 25 de Mayo, Chacabuco, Rocamora, Santa Fe, Cervantes, Laprida y Canadá, entre otras. En unos doce días, ya se realizó el trabajo sobre 700 aparatos.En simultáneo se continúa con las labores en los barrios donde se instalarán 600 unidades montadas sobre columnas de 7 metros de altura.En barrio Mariano Moreno se culminó la instalación de 160 luminarias; mientras que en Villa Yatay los trabajos se encuentran en un 50 %. En la semana continuará el reemplazo de las otras 40 luminarias de las 80 previstas."En los próximos días continuaremos con el cronograma en zonas más alejadas del microcentro y los fines de semana el microcentro, para no entorpecer el tránsito”, añadió Redondo.