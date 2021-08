Continúa capacitación sobre Ley Micaela: la realizan en Ministerio de Gobierno

El segundo encuentro de capacitación de la Ley Micaela, destinada a funcionarias y funcionarios y jefes administrativos del Ministerio de Gobierno y Justicia se desarrolló este jueves con la apertura de la titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos del Senado, Sigrid Kunath y la disertación de la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda.



“Un placer acompañar en la apertura de esta segunda instancia de capacitación en el marco de la Ley Micaela. En primer lugar, quiero agradecer a la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero y al gran equipo conformado para estas instancias, por la convocatoria. Esta Ley trajo un cambio de paradigma en cuanto a la capacitación de los agentes del Estado Provincial. Establecer de manera obligatoria la capacitación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres fue una necesidad de nuestra época plasmada en una ley y abre una plataforma que resulta auspiciosa para entender las desigualdades con que nos enfrentamos cotidianamente”, comentó al inicio, Sigrid Kunath.



“La Ley Micaela fue aprobada en el 2018 y recibió la adhesión en Entre Ríos con la particularidad que se creó un Observatorio de seguimiento de las capacitaciones, en el cual las compañeras que están a cargo de las capacitaciones de este Ministerio han presentado su propuesta, que fue evaluada y aprobada. Es un desafío enorme, para todos y todas, porque también vamos aprendiendo en conjunto, vamos detectando problemáticas, vamos interactuando con cada una de las áreas para conocer, interpelar y poder construir nuevas formas de vincularnos”, detalló.



Al finalizar, resaltó “la necesidad de ser empáticos en las definiciones de Políticas Públicas” y agregó: “Creo que esto caracteriza esta época en la toma de decisiones que tiene que ver con el reconocimiento efectivo de derechos”.



Durante la disertación, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, agradeció la invitación para formar parte de la capacitación y destacó: “Esto es un desafío amplio, transversal, federal y que involucra a todas las áreas de diversidad”.



Alba Rueda, además, es integrante de Noti Trans y Mujeres Trans Argentina, es investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini e integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia, Consejo de la Magistratura de C.A.B.A.



“Una capacitación en torno a la Ley Micaela en clave de diversidad tiene distintas aristas que son importante abordar, no solo aquellas vinculadas a la violencia por motivos de género sino también a la promoción de los derechos, que es justamente la gran apuesta Ministerial que se hace desde nuestro Gobierno Nacional al constituir una Subsecretaría de Políticas de Diversidad. El correlato de toda la lucha tiene que ver con la promoción de los derechos de las personas y esto no es algo menor, sobre todo si buscamos cambios culturales”, sostuvo.



En este marco, la subsecretaria Nacional explicó que la gran apuesta de la Ley Micaela “tiene que ver con transversalizar la agenda y saber que la lucha contra las violencias con motivo de género no se da solamente en las decisiones políticas, sino que se da en la vocación de todas las personas por romper con la violencia por motivos de géneros. Se trata de todo el contexto que escucha, que omite y silencia”.



Por su parte, la coordinadora del Área de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Alejandra Elcura, agradeció la instancia de encuentro y capacitación y remarcó: “No hay un solo modo de pensar el Estado, tenemos distintas miradas y es el aporte que vinimos a traer con la perspectiva de la diversidad sexual. Qué tipo de Estado es el que queremos dejar, el que queremos formar. Es importante que sigamos construyendo un Estado más inclusivo, con más derechos”, reflexionó.



La siguiente capacitación será el jueves 26 de agosto y estará a cargo de Mabel Bianco, presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), médica, Master en Salud Pública y especialista en Epidemiología. Desde la década del 70 trabaja en Género y Salud, en la defensa de los Derechos de las mujeres y especialmente los Sexuales y Reproductivos.