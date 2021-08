Los municipios tienen “una gran agenda” para disfrutar del Día de las Infancias

La Secretaría de Turismo de La Paz, en particular, invita a realizar paseos con los niños por la Granja Municipal Demostrativa, donde estos se encantarán conociendo a los animales que allí habitan. Además, a visitar la fábrica de chocolates que ofrece productos para los pequeños amantes de lo dulce, a compartir la proyección de películas infantiles en el cine en reposera bajo las estrellas, así como disfrutar de los parques y espacios verdes que ofrece, los city tour interactivos o los paseos náuticos, entre muchas otras opciones.La localidad de Rosario del Tala durante el fin de semana, planea la proyección de cine para niños en la Sala Pesse con entrada gratuita y la feria de emprendedores en el Complejo Cultural Atahualpa Yupanqui. El día domingo, se realizará una visita guiada a pie por el Centro Histórico, mientras que el lunes 16 se propone una caminata interpretativa: “Descubriendo el Patrimonio Natural” con el guía Ser del Monte Lucas Villafañe, para explorar a los montes entrerrianos y su exuberante naturaleza. Estas alternativas, se suman a una variada oferta de deportes náuticos como SUP, canotaje u opciones como golf, vóley, Bici Tours y recorridos por Plazas y Parques.Por su parte, Colón espera a los más chicos con propuestas como circo, acrobacia, cuentos, taller de origami, taller de mandalas, juegos cooperativos, carreras de embolsados y minideportes y restauración de Tallas de personajes infantiles en vivo, shows musicales en vivo tanto el sábado como el domingo en la Explanada del Puerto. En el mismo lugar, organizará una feria de productores locales y, por otro lado, espera con una propuesta de Astroturismo, donde podrán disfrutar de paisajes del cielo de Colón desde la terraza del Palacio de Turismo, con salidas el sábado y el domingo, con inscripción previa.Los sábados y domingos habrá lecturas espontáneas en el Patio de Té Cultural, ferias de artesanos y manualistas en el Paseo del Sol y música en vivo con Manso Jazz Trío. Además, Colón continúa con los circuitos de activación saludable y las caminatas guiadas por la Reserva Norte, los viernes en Playa Norte. También con yoga en el río los sábados y domingos en La Casona.La ciudad de Paraná, organiza el sábado 14 en la Plaza Mujeres Entrerrianas los niños y las niñas podrán disfrutar de una tarde de juegos, con actividades lúdicas, cooperativas, artísticas y de creación, donde actuarán “Dúo Sin Cesar”, “Girasola y Maruka” y “Recorcholis Circo Santa Fe”. Así mismo, en el CCC “La Vieja Usina” se presentará el Libro de Cuento Infantil: “¿Qué es Yoga?” de Carla Valenti, con una clase interactiva con una clase de Yoga para compartir en familia, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.A las 17 horas en la Sala Saltimbanquis se presentará “Tarde de Teatro”, un espectáculo que incluye la participación del público infantil, donde compartiremos cuentos, juegos de palabras, títeres, canciones, máscaras, leyendas, entre otros recursos que apelan a un clima de juego, reflexión y experiencia. A las 10.30hs, además, se harán recorridos para “Descubrir Paraná” a las 10.30 horas, con punto de encuentro a confirmar, el Circuito “Bajada Grande” con punto de encuentro en la esquina de Larramendi y Croacia, el Circuito Monumentos Históricos Nacionales con punto de encuentro en la Catedral Metropolitana y un recorrido por el Barrio del Tambor a las 16 horas con punto de encuentro en la Plaza Alvear.El domingo 15, con acceso libre y gratuito se organiza el Día de la Niñez frente al Centro Cultural “Juan L. Ortiz” una Expo de Microemprendedores y Artesanos, donde habrá parque de diversiones y patio gastronómico, animación, sorteos y un completo patio gastronómico con una variada oferta. Por otro lado, para este fin de semana el Observatorio Astronómico de Oro Verde ofrece una visita en familia para disfrutar de las estrellas, hacer observaciones telescópicas y un recorrido por las principales constelaciones, con una capacidad de 20 entradas que se deberán obtener online previamente, los menores de 5 años no pagan entrada.Ese mismo día, se presentará: “Suite Criolla” de Compañía Teatral a las 17hs en Casa Boulevard-Sala Metamorfosis, situaciones disparatadas si las hay, las de Manso y Patota, dos payasos que traen historias de todo tipo, hiladas con la gracia y torpeza de cada uno, vienen con ellos una pulga, una ranchera en acordeón, una plaza y todo lo que pasa, pañuelos, acrobacias, burbujas, música en vivo (bombo, platillo, acordeón), con reservas al 343 4259841.Por el último, el domingo se realizará una excursión histórica “Caminando el Lecho del Río” a las 14.30 horas, con punto de encuentro en el Puerto de Embarque de la Costanera de la ciudad, realizando un breve Paseo Náutico guiado frente a la capital donde habrá navegación y trekking en el lecho del Río Paraná. A las 15 habrá una Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Río Paraná con punto de partida en los Miradores de Bajada Grande, organizado por Cuidadores de la Casa Común y a las 15.30 horas. El Circuito Parque Urquiza con punto de encuentro al pie del Monumento a Urquiza, Avenida Alameda de la Federación al final.En la ciudad de San José, los más chicos podrán disfrutar del fin de semana largo practicando circo, tela o malabares, pintando o compartiendo juegos de mesa en la Plaza 25 de mayo, Plaza Urquiza, Plaza San Miguel, así como en otros sitios de la ciudad. En la localidad de Caseros, el domingo 15 habrá una feria de emprendedores y artesanos locales, con actuación de Mario Martín y exposición de dibujos de la bienal entrerriana de Arte Infantil y Juvenil Nacional 2020 “Mi Barrio” con entrega de premios.Por otro lado, en Villa Domínguez habrá una Feria de Emprendedores el día domingo en el polideportivo. Por último, el domingo 15 se celebrará en San Salvador la Maratón de 16km. Con largada a las 14hs, con un recorrido desde Gral. Campos hasta San Salvador, no se suspende por lluvia y se darán premios del 1 al 5 de cada categoría.En este sentido, el Secretario de Turismo Gastón Irazusta declaró: “Estamos satisfechos con esta gran variedad de propuestas, ya que nos ayuda a reafirmar a Entre Ríos como un destino turístico para toda la familia”. Para mayor información, visitar la página de la Secretaría de Turismo: https://www.entrerios.tur.ar/