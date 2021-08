Más de 300 niños se vacunaron contra el coronavirus en Nogoyá

Combinación de vacunas



En virtud de la ampliación de la población objetivo a inmunizar en el marco del Plan Rector de Vacunación, en la ciudad de Nogoyá, se vacunaron 320 niños y niñas de 12 a 17 años con factores de riesgo, personas con discapacidad e inscriptos que fueron convocados.Fue una jornada donde el equipo de vacunación se preparó de manera especial, a fin de acompañar el momento especial para los adolescentes, con la participación de los Payamédicos y música ambiental para acompañar la jornada con los chicos.Es indispensable para recibir la vacuna estar inscripto en el registro https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacu.../inscripcion/AR-E, lo cual permite que la estrategia pueda desarrollarse de forma ordenada y accesible. Además de expresar la voluntad, se requiere la presentación de una constancia de salud por condición de riesgo en personas de 12 a 17 años con comorbilidades y personas gestantes.En tanto que no es necesaria su presentación en las siguientes circunstancias: personas de 12 a 17 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o pensión no contributiva con Certificado Médico Oficial Digital (CMO) y adolescentes que viven en lugares de larga estadía.Por otra parte, desde el hospital San Blas, informaron que el martes 17 de agosto se comenzará a ofrecer a la población, la opción de combinar dosis para quienes hayan sido inoculados con la Sputnik V en los meses de abril, mayo y junio, tanto en el Centro de Jubilados San Roque, el Polideportivo Municipal o en el hospital San Blas, a fin de dar la oportunidad de completar el esquema de vacunación, con la vacuna Moderna. (No serán convocados telefónicamente, solo deben ir directamente).La estrategia de poder hacer combinaciones de segundas dosis con Moderna, busca facilitar y finalizar los esquemas de las personas que lo requieran, más que nada teniendo en cuenta la vacuna Sputnik que ha tenido algunas demoras en la entrega a nivel mundial.Desde el Plan Rector de Vacunación, se recalca que esta posibilidad de combinar dosis, las cuales fueron aprobadas por el Ministerio de Salud de la Nación, es opcional y los vecinos de Nogoyá, podrán decidir si van a esperar algunos días más su segunda dosis de Sputnik o si va a aplicarse la dosis de la vacuna Moderna el próximo martes 17 de agosto.La recomendación desde el Ministerio de Salud y los equipos de salud del Ministerio, es terminar el esquema con la primera dosis disponible que exista, pero depende de cada persona lo que decida.“Si estas decidido a vacunarte y combinar dosis, te esperamos el martes 17 de agosto entre las 8 y las 9.30 horas en el polideportivo Municipal”, remarcaron desde el nosocomio.