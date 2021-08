El programa de apoyo escolar del Becario se dictará en Gobernador Etchevehere

Un equipo del Instituto Becario mantuvo un encuentro con autoridades escolares tanto de la escuela Primaria Nº 174 Presidente Arturo Illia, como de la escuela agrotécnica Las Delicias, para delinear el comienzo de las clases de apoyo destinadas a niños de entre 6 y 13 años.Educando en Movimiento es el programa de apoyo escolar del Instituto Becario y se desarrolla en todos los departamentos de la provincia, sumando nuevos centros para seguir acompañando a los estudiantes entrerrianos. En este marco, este martes el equipo del Educando en Movimiento mantuvo encuentros en las localidades de Gobernador Etchevehere, departamento Paraná, y de Estación Camps, perteneciente al departamento Diamante.Durante la reunión, que se realizó en la Escuela Agrotécnica Las Delicias, participaron, por parte del establecimiento, la preceptora Carola Romero, quien está afectada al área de trayectoria escolar junto a Mariano Schmidt, perteneciente al área de acción no formal de la escuela secundaria; y la directora de la escuela Primaria Nº 174 Presidente Arturo Illia, Judith Gerner. Allí se acordaron líneas de trabajo para poder dar comienzo al programa del Becario en Gobernador Etchevehere."La propuesta del Becario me parece fantástica porque me acompañó durante toda mi carrera. Es interesante la idea de que pueden asistir no solo los chicos que necesitan del apoyo escolar", manifestó Gerner y apuntó que a la institución que preside asisten 42 niños y niñas, ya que se trata de una escuela rural.En la localidad de Estación Camps las clases de apoyo escolar se dictan en el salón de la Junta de Gobierno los días martes y jueves desde las 13.30. Son dos las becadas por el organismo provincial para brindar el acompañamiento a los niños y niñas que asisten.Al respecto, el presidente de la Junta, Luis Rivero, se manifestó conforme y agradecido por contar con el acompañamiento del Instituto Becario a través del Educando en Movimiento. "Celebro la llegada de este programa porque es una herramienta necesaria y que va a complementar la enseñanza en las escuelas, más en estos tiempos de pandemia. Desde la Junta de Gobierno brindamos el espacio, y en lo que podamos acompañar, más en el tema educación estamos para apoyar", finalizó Rivero.En el encuentro con las autoridades de la escuela Las Delicias, desde el Becario se informó acerca de la diversidad de programas de becas que se brindan a los estudiantes y el incremento que tuvo este beneficio en el mes de mayo del corriente año. De la misma manera, se realizó un repaso de los servicios que se prestan desde el organismo provincial, como las charlas de orientación vocacional que se solicitan vía mail a la dirección: orientacion@institutobecario.gov.ar en vistas a la finalización del año y el comienzo de los ciclos introductorios que se brindan de las universidades.