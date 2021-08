La UNER dictará la Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios

"Es una propuesta que permitirá seguir fortaleciendo la democratización de la palabra, y la irremplazable labor que de manera solidaria llevan adelante tantos medios comunitarios de la región", dijo al respecto la Vicegobernadora. La formación será gratuita y con un cupo establecido de 60 cursantes. Hasta el 25 de agosto están abiertas las preinscripciones.La vicegobernadora de Entre Ríos Laura Stratta firmó con la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Gabriela Bergomás, el convenio para poner en marcha de manera conjunta la Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios "Es una propuesta que me llena de emoción, porque permitirá seguir fortaleciendo la democratización de la palabra, y la irremplazable labor que de manera solidaria llevan adelante tantos medios comunitarios de la región", resaltó la vicegobernadora en el marco de un encuentro que se desarrolló este martes por la mañana en la sede de la Facultad en Paraná.Stratta además expresó su agradecimiento a la universidad pública "por estar siempre con el oído atento a la comunidad". En ese sentido, remarcó: "Es un orgullo que podamos construir puentes para seguir garantizando el derecho a la comunicación".La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Gabriela Bergomás por su parte, tras señalar que desde la institución "tenemos una prioridad de articulación con las políticas públicas" comentó que la Diplomatura surgió "a partir de una demanda específica"."Estamos muy agradecidos en el sentido de poder concretar esta iniciativa a través del apoyo de Vicegobernación", agregó al tiempo que resaltó que ese acompañamiento "va a garantizar que se llegue a todos los interesados de los medios comunitarios de la provincia".Por otra parte, hizo notar que esta formación "se reforzará el vínculo" de la Facultad con organizaciones sociales y con las y los actores de los medios comunitarios, "y desde un ámbito de la facultad como es el área de la Comunicación Comunitaria y la Agencia Radiofónica del Centro de Producción de Educación y Comunicación, que se va a potenciar después de un trabajo de mucho tiempo de investigación, de extensión de docencia y que ahora se va a poner en acto, en el sentido de poder encontrar un ámbito de formación y también de compartir saberes con los ámbitos específicos de los medios comunitarios", apuntó.La integrante del equipo de Coordinación de la Diplomatura, Gretel Schneider en tanto, expresó: "Al conocer las demandas, las necesidades y los intereses de las radios comunitarias de la provincia, comenzamos a elaborar esta propuesta de Diplomatura que va ser la primera de nuestra facultad".Añadió que "está apuntada a personas que ya vienen trabajando y que ya están involucradas en proyectos radiofónicos comunitarios y en organizaciones sociales con proyectos radiales. Comenzó esta inquietud del área de Comunicación Comunitaria y una demanda específica detectada en las radios de nuestra provincia", precisó."Las preinscripciones ya se encuentran abiertas desde la semana pasada hasta el 25 de agosto", indicó Schneider y agregó que "toda la información está en la página de la facultad de Ciencias de la Educación".Además de la motivación para formar parte de esta propuesta académica, se debe presentar "un aval de las organizaciones sociales a las que pertenecen para establecer un compromiso de continuidad en la trayectoria educativa, porque justamente tenemos la posibilidad de que sea gratuita y, no hay muchas diplomaturas gratuitas. Esto es en lo que abona el aporte de la Vicegobernación en esta formación, que de otra manera estas personas que integran proyectos comunitarios, alternativos y populares, no podrían llegar hasta la universidad, y por eso queremos hacer un vínculo y una certificación con esas organizaciones para que se comprometan en la continuidad de estas trayectorias, que tienen una duración de 10 meses en 8 seminarios acreditables".Participaron también del encuentro, el secretario general de la unidad académica, Mauro Alcaraz y en representación de la Agencia Radiofónica de la Facultad, Erika Vidal.