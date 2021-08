Continúa la vacunación a adolescentes: aplicaron 300 dosis de Moderna

Continúa la vacunación contra el coronavirus a niños y adolescentes con comorbilidades en Paraná. Para este viernes estaba prevista la aplicación de 300 primeras dosis de Moderna en el Complejo Escuela Hogar de la capital entrerriana.La responsable de los agentes sanitarios, Olga Castañeda, explicó aque “se trata de niños y adolescentes que poseen certificado médico o de discapacidad; hay muchos chicos que padecen patologías renales”.“Muchos vienen con miedo y hay que tener paciencia, algunos se sienten inseguros entonces se toman un rato para pensarlo y después vuelven para aplicarse la dosis”, expresó y destacó que de cada jornada, alrededor de un 80% se aplica la dosis“Es por seguridad”, dijo un papá que había llevado a su hija María Sol a que le apliquen la vacuna, además comunicó que la médica de cabecera de la niña le recomendó para su salud que la vacunen. “es una emoción muy grande, la vacuna aporta tranquilidad”, valoró.“Mi familia me contó que vacuna me iba a tocar y estuve leyendo sobre el tema”, dijo María Sol de 13 años.Por su parte, un adolescente Lautaro que recibió la vacuna, señaló que “tenía un poco de miedo”, pero después se le pasó. “Al principio no sabía si vacunarme, pero pensé en mi familia y vine, tengo hermanos pequeños y mi mamá ya tiene las dos dosis”.“No quería vacunarme, porque a mi mamá le dolió el brazo por vacunarme y no quería pasar por lo mismo”, dijo Xiomara y contó que no sale de su casa, se cuida mucho y tiene clases virtuales.Santino manifestó que estaba muy ansioso por vacunarse, “quería venir para sentir que cuido a mi familia”.