Al-Anon invita a las familias afectadas por el alcohol a participar de talleres

Al-Anon es “una confraternidad constituida por familiares y amigos de alcohólicos, que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de haya soluciones a los problemas que tienen en común”.El grupo ofrece contención para que las esposas y los hijos puedan atravesar los efectos del alcoholismo, una enfermedad que muchas veces cuesta asumir y que suele esconderse para evitar un estigma social. Debido a la pandemia por coronavirus, las reuniones son virtuales durante los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 21.30hs.Una mujer, integrante del grupo indicó aque “cuando llegue al grupo, estaba muy mal. Es una enfermedad que da mucha vergüenza y que queres nadie se entere. Cuando tenemos un familiar que transita esta adicción queremos ocultarlo y nos negamos a que le sucede eso”.Según contó, el incorporarse al grupo le “hizo muy bien y comencé a aceptar la enfermedad”. Además, destacó que Al-Anon le brindó “otra perspectiva de vida. Comencé a realizar proyecto y tomar las cosas con calma. En el grupo no te dan consejos, te ofrecen sugerencias y herramientas para afrontar la enfermedad”.Tenía un familiar que tomaba alcohol y “no sabía cómo manejarlo y me culpaba. Me encerraba más y no quería que los vecinos se enteren. Uno asiste a este grupo por uno mismo, el enfermo tiene sus reuniones en Alcohólicos Anónimos”.Es un grupo gratuito y se mantiene con las contribuciones voluntarias de sus miembros. Para participar de los cursos, se pueden comunicar al 343 4 801 598.