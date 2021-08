Estudiantes de nivel superior pueden completar su solicitud de beca esta semana

Canales virtuales de atención

El Instituto Becario informó que los estudiantes terciarios y universitarios que aún no pudieron finalizar su trámite de beca, tienen tiempo de hacerlo hasta el 13 de agosto. En caso de resultar beneficiarios recibirán el pago en forma retroactiva correspondiente a todo el calendario.El organismo provincial brinda la posibilidad de completar y finalizar la solicitud de beca a los estudiantes que por diferentes motivos no pudieron hacerlo.Esta oportunidad está destinada únicamente a estudiantes del nivel superior que tienen el trámite iniciado y que todavía no lo completaron. El estudiante debe cargar la documentación requerida y con ello finalizar la inscripción para luego pasar a la etapa de evaluación.Al respecto, el director ejecutivo del Becario, Sebastián Bértoli, expresó que, “continúa abierta la posibilidad para todo aquel estudiante de nivel superior que inició el trámite y que no pudo finalizarlo, tiene tiempo hasta el 13 de agosto. Es necesario para nosotros que finalicen el trámite para que el sistema lo capte y así poder evaluarla, otorgar en el caso de que cumpla con los requisitos”.Informó luego que las becas de este nivel acusaron un aumento del 35% el cual “proviene de una buena administración y de un esfuerzo grande que desde el Estado provincial venimos haciendo para seguir acompañando a los estudiantes del nivel superior, como sucedió en mayo con el nivel secundario donde pudimos dar un incremento significativo, del 60%. Esos fueron los anuncios que dio nuestro gobernador Gustavo Bordet y que nosotros desde el Instituto Becario confirmamos porque venimos trabajando fuerte para continuar cerca con estas políticas públicas cerca de los estudiantes entendiendo el contexto fundamentalmente”, explicó Bértoli.En este sentido, Bértoli recordó la posibilidad establecida en el Becario de mantener comunicación virtual de atención a través del chat online para evacuar dudas o efectuar consultas, además del canal para la gestión de becas. Dicho canal está disponible de lunes a viernes de 9 a 13. Al mismo se accede ingresando en la web del organismo, www.institutobecario.gov.ar , donde el equipo del Área Becas del Instituto responde dudas y consultas acerca del trámite online para la solicitud de todos los niveles y programas.