El Museo de Malvinas "Zona Darwin" de Colón celebró los 10 años de su fundación

Sembrar una semilla

Se celebró el décimo aniversario del Museo de Malvinas "Zona Darwin" este domingo 8 de agosto en la ciudad de Colón. El emotivo y sentido acto estuvo presidido por el intendente José Luis Walser y el director y creador del Museo, Veterano de la Guerra de Malvinas, Mario Vaucher, junto a Veteranos del Departamento Colón y de otras localidades del país.Estuvieron presentes además familiares de ex Combatientes, el senador Mauricio Santa Cruz, el intendente de San José Gustavo Bastián, el jefe de Prefectura Colón Cristian Rodríguez y el vicepresidente municipal Ramiro Favre, concejales y vecinos invitados al acto."A aquellos que no vivimos Malvinas nos corresponde acompañar y aprender de ellos. En charlas con ex combatientes y familiares de héroes de Malvinas pude ver y aprender algunas cosas que se repiten, Dios siempre fue y será su guía, todos tienen la patria a flor de piel y el llanto contenido. Esas expresiones, esos testimonios son enseñanzas que los han marcado y que también nos marcan a nosotros" sostuvo José Luis Walser al dirigir unas palabras.Y agregó: "La enseñanza más grande que he tenido en el compartir con los ex combatientes y sus familias, es que toda esa impotencia, ese dolor, esa bronca de la guerra la han convertido en servicio y trabajan desde el amor"."A ese dolor lo vivieron también las madres de la patria como Élida, que entregó a su hijo, a su hombre, como lo es también María del Carmen la mamá de Eduardo Penón, dieron lo más grande que tenían y lo pusieron al servicio de la Patria" expresó José Luis Walser. Y dijo para finalizar: "Llegan los 40 años de Malvinas y tenemos el deber de trabajar con amor para mantener viva en nuestra comunidad y en nuestras familias la memoria de Malvinas" subrayó.El director y creador del Museo de Malvinas Mario Vaucher, se dirigió a los presentes embargado por la emoción: "Que lejos aquella inauguración, y en este momento un desafío, sembrar una semilla, tan importante, la de Malvinizar" comenzó diciendo. "De aquel 1982 encuentro hoy señores veteranos, teníamos 18, 19, 21, 27 años. Mucha juventud, tal vez no toda la experiencia, pero hoy los veo hombres totalmente íntegros y capaces de seguir Malvinizando".Y agradeció "el apoyo de la familia, que fue lo más importante que tuvimos, de una manera u otra, como pudieron a veces porque no nos dejamos ayudar, porque no podíamos hacerlo, que estén al lado ya era suficiente, sabíamos que alguien nos estaba acompañando, no estábamos tan solos"."El Departamento Colón tiene hoy en día una posibilidad inmensa como decía el Intendente, de encontrar muchos veteranos, si tal vez fuésemos capaces de abrir un poquito la mente y querer escucharlos, dedicar un tiempo, tienen mucho para decir, lo que ven son personas, pero son historia viviente" aseveró Mario Vaucher.Las autoridades presentes recibieron como presente una muestra de tierra de Malvinas. El acto finalizó con la Marcha a las Malvinas y un acompañamiento musical a cargo de Chango Vives.