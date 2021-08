Gobierno acompaña a la Unión Entrerriana de Rugby en la vuelta del Seven

Funcionarios de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social recibieron a los dirigentes de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) con el propósito de dialogar respecto del torneo Seven de la República que se desarrollará en la ciudad de Paraná.



El secretario de Deportes, José Gómez, se reunió en su despacho con Nelson Di Palma, presidente de la UER; Gabriel Bourdin, vicepresidente, y Alejandro Arnau, secretario de la institución, con el objetivo de conversar respecto de la realización del certamen. Del mismo modo, se analizó la actualidad de la entidad madre del rugby de la provincia.



“El Seven de la República es un evento de muchísima importancia para el país y que nuestra provincia sea el escenario es realmente gratificante y a la vez un compromiso para todos. Una vez más desde el Gobierno Provincial estaremos acompañando a la UER para que se pueda llevar adelante este certamen, que este año será especial por la situación epidemiológica pero no por ello menos emocionante y competitiva”, sostuvo Gómez.



Por otra parte, el funcionario expresó que “el rugby es un deporte que inspira y motiva a muchos jóvenes y niños para seguir el ejemplo de grandes jugadores en cuanto al desarrollo personal y social porque enseña a respetar las reglas, a trabajar en equipo, a mejorar la condición física y alcanzar metas. Eso es lo que queremos para los deportistas entrerrianos”.



El tradicional evento que contará con el apoyo del gobierno provincial se disputará del 3 al 5 de diciembre teniendo en cuenta la situación sanitaria de ese momento. Desde la organización están trabajando sobre la idea que el Seven sea tanto en la rama femenina como masculina el mismo fin de semana.



En el mismo marco, los dirigentes hicieron conocer a Gómez el proyecto que la Unión tiene en carpeta sobre un centro de alto rendimiento para el rugby entrerriano para el cual están buscando un terreno de dos hectáreas para llevar adelante la construcción del mismo.



Por último, durante el encuentro se hizo un pantallazo de la actualidad de la disciplina en la provincia, de cuánto afectaron estos dos años de pandemia y del gran trabajo articulado entre el gobierno y las entidades deportivas para la vuelta a las actividades, las competencia y el estricto cumplimiento de los protocolos.