Se realizó una jornada de donación de sangre en dependencia municipal

El espacio fue adaptado con lugares diferenciados: un lugar para entrevistas previas del personal sanitario con el donante; un sector con tres camillas para la extracción de sangre; y un apartado con un desayuno para quienes hubieran donado.



“Se dieron 35 cupos, los cuales fueron totalmente ocupados, lo cual nos alegra muchísimo; en su mayoría son todos donantes voluntarios del ámbito municipal, no obstante tenemos vecinos que han llamado y se han inscripto para donar”, informo Lucas Garcilazo, subsecretario de Gestión Pública y Bienestar Ciudadano.



Por su parte, la coordinadora técnica del Programa Provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, recordó la importancia de donar sangre. “Siempre es necesario y no hay que esperar a que suceda algo para donar; siempre uno lo tiene que hacer en forma rutinaria, es lo ideal aunque sea dos veces al año, porque se está ayudando a salvar entre tres o cuatro vidas que es lo más importante”.



Gisela Olivares, donante que pertenece a la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental de la Municipalidad, manifestó su alegría al donar sangre por primera vez. “Cuando me anoté, me tomaron los datos y me explicaron varias cuestiones con respecto a la donación, cosas que no sabía, y estaría dispuesta a seguir donando, son lindas razones y hoy en día se necesita mucho”, afirmó. Los requisitos para donar - Gozar de buena salud



- Tener entre 18 y 65 años o 17, con autorización de los padres.



- Pesar más de 50 kg



- No haber presentado fiebre o padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días



- Tener valor de TA máximo de 80/180 y la mínima de 60/100



-No es necesario asistir en ayunas. Solo se solicita no ingerir lácteos. Pueden consumirse frutas, jugo de frutas, tostadas con mermeladas, galletitas y mucho líquido.



- Las personas que hayan pasado por una cirugía o quienes se hayan hecho tatuajes o pierciengs deben esperar un año antes de donar. En tanto, después de una endoscopía o colonoscopía deben pasar seis meses.



- Con respecto a la vacuna contra el Covid 19, una vez colocada son 72 horas y ya se puede donar. El que ha tenido Covid a los 30 días puede concurrir a donar sangre, salvo que haya recibido una transfusión de plasma en donde ahí sí se prolonga la donación por un año.