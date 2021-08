Escuela de Canotaje realizó jornada de juegos entre el islote y la Isla Puente

La bajante del río obliga a la Escuela de Canotaje a buscar nuevos espacios para poder desempeñar sus actividades.En diálogo con, Pablo Taulada, profesor de ECENAA , contó que “con los chichos del curso de 14 a 17 años vamos a realizar un evento entre el Islote y la Isla Puente. Es una actividad que hacemos siempre pero hoy lo hacemos tipo evento, con varios juegos alternativos: uno es kayak polo entre las islas, como si fuera fútbol pero en kayak; el otro es un juego de postas por equipos y si podemos hacemos otro juego más”.Taulada indicó que estas actividades “antes se hacían en la dársena, pero con la bajante lamentablemente no se pueden hacer porque no hay agua. Ahora buscamos un lugar entre el islote y la Isla Puente porque se formó como un piletón. Además como está bajo hicimos unos arcos con unos palos que encontramos y entre nosotros diseñamos el circuito”.La Escuela de Canotaje tiene gran concurrencia, pero por cuestiones de seguridad y para resguardar a quienes deciden sumarse a la actividad, no reciben a chicos que no saben nadar. “Primero hay que saber nadar para después ir al río”, aclaró Taulada.Sobre la bajante del Paraná expresó que “hace 20 años que estoy y nunca pasó esto de no tener agua y que esté seco, es histórico y hasta triste, pero es lo que nos toca”.La Escuela de Canotaje tiene cursos para chicos de 11 a 13 años y de 14 a 17 años; en el horario de 14 a 17.30 horas. Los interesados deben presentarse en el lugar, “para completar una planilla por el tema del seguro y se habla con los padres sobre la actividad”, indicó finalmente Pablo.