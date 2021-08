Anunciaron la creación de un nuevo parque nacional en Entre Ríos

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación tuvo lugar la firma del acta durante una reunión en la que también participaron el intendente de Federal, Gerardo Chapino; el ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo; el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; la vicepresidenta de Parques Nacionales, Natalia Jauri; la directora de Cambio Climático, Florencia Mitchell; la titular de la Unidad del Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Soledad Cantero, y el director ejecutivo de Aves Argentinas, Hernán Casañas.Cabe mencionar que la Legislatura entrerriana sancionó en 2006, la Ley 9.706 por la cual se declaró área de reserva natural protegida, de uso múltiple, a las zonas de Parajes El Gato y Lomas Limpias, territorios del distrito Francisco Ramírez, de Federal. Se trata de una superficie aproximada de 70.000 has. que se promueve sea convertida en un parque nacional.El intendente Chapino resaltó la satisfacción "por haber tenido este encuentro. Hace un poco más de tres años venimos trabajando con esta intención de generar en el norte de la provincia de Entre Ríos, más específicamente en el monte de Montiel, conocido como Selva Montielera, este gran proyecto de preservar el medioambiente, la flora y la fauna existente en el lugar"."Desde el año 2006 existe una ley provincial que prohíbe la tala de nuestros árboles autóctonos y esto ya es una preservación del lugar pero no obstante eso, queremos ir por más, seguir cuidando el medioambiente y las especies de aves que habitan allí, y generar un movimiento turístico en nuestro norte provincial", sostuvo, al tiempo que acotó que "es por eso que fuimos a buscar apoyo y hablamos con el gobernador, con la vicegobernadora y el ministro Bahillo que nos dieron el ok de entrada para que el proyecto pudiera seguir avanzando. También tenemos el apoyo incondicional de nuestra senadora provincial y seguimos trabajando en este proyecto ambicioso".A continuación, mencionó Chapino que "tenemos un equipo de trabajo en el municipio que ya ha hecho muchas recorridas y ha recopilado muchísimo material que lo expusimos en este encuentro" y destacó también el apoyo de la Fundación Aves Argentinas y del área de Parques Nacionales, como así también del ministro Cabandié y de Enrique Cresto."Cuando hay disponibilidad y buenas intenciones de parte del funcionariado provincial y nacional, se pueden lograr los objetivos. Hoy es una muestra de ello. Tenemos que seguir porque es un camino largo el que nos espera por delante pero el puntapié inicial está dado en esta reunión y estamos muy contentos", concluyó Chapino.A su turno, el ministro Bahillo señaló que "tomamos la propuesta que el intendente de Federal le llevó al gobernador y compartió con las áreas competentes del gobierno, y tras la decisión política de acompañarla, se firma un acta durante la reunión donde quedó marcada la voluntad política del gobierno nacional, a través del ministro de Ambiente; y del gobierno provincial, a través del gobernador, de acompañar esta iniciativa, de generar un parque nacional en la zona de la reserva de usos múltiples de nuestra Selva Montielera en el departamento Federal"."Esto tiene como primer objetivo la preservación del ambiente, del hábitat natural, de nuestros bosques y especies nativas en materia de vegetación y animal, ya que es una zona muy rica en biodiversidad, pero también simultáneamente un parque nacional genera una actividad turística de manera adicional e importante que sirve para el desarrollo de la región. Y quiero rescatar y destacar esa mirada integral que tiene el intendente Chapino acerca de cómo llevar adelante una gestión local que no se enfoca solamente en la cuestión estrictamente urbana, sino que entiende al desarrollo del municipio en el marco de un contexto regional y por eso nos trajo esta idea tan interesante que no dudó el gobernador en acompañarla rápidamente".