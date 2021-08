UNER: vuelve la presencialidad en las nueve unidades académicas

Sostener la enseñanza

Con protocolos

Rechazo

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) retoma la actividad presencial en sus 9 unidades académicas en la Provincia. La decisión, tomada por el rector Andrés Sabella, junto con los decanos de las nueve facultades, se ampara en el “cambio favorable de la situación epidemiológica” en Entre Ríos, sumado “al amplio alcance de la vacunación”, dijeron desde la Universidad.Los datos que dio a conocer la secretaria general de la UNER, Alina Francisconi, señalan que en la Universidad han sido vacunadas con la primera dosis un 53% del personal, según registro en el portal de autogestión al 29 de julio. El 8% del personal cuenta con la segunda dosis, y un 1 % ha manifestado la opción voluntaria de no vacunación. “Aún resta que un 38 % complete el registro en el Portal, por lo que se ha reiterado el deber y la importancia de informar estos eventos”, señaló Francisconi.La vuelta a la presencialidad en la UNER, añadió, se decidió “considerando las líneas prioritarias que definió la Universidad, hablamos siempre de cuidar la salud integral, de respetar el derecho de los trabajadores y trabajadoras y de cuidar a los estudiantes que son la razón de ser de la universidad, trabajando en pos de sostener la excelencia académica”.Las actividades administrativas y de servicios van a comenzar a realizarse de manera habitual, con jornada completa para todo el personal, considerando la situación de quienes tienen hijos en edad escolar. Las académicas retornarán gradualmente con grupos pequeños y acorde a la realidad de cada una de las Facultades, aspecto que se gestionará desde las secretarías académicas.“Es importante destacar que en nuestra Universidad todas las actividades están protocolizadas y autorizadas para realizarse, excepto que alguna disposición de la Presidencia de la Nación disponga medidas que nos exijan volver hacia atrás. Las limitaciones para el retorno en algunos casos tienen que ver con los espacios, porque esta etapa no tiene que ser masiva e intempestiva, sino gradual, cuidada y pensada”, precisó Francisconi.Además, anunció, será convocado el personal mayor de 60 años y personas consideradas en grupos de riesgo que ya hayan recibido al menos una dosis de la vacuna y superado los 14 días de inoculación. Esto va en línea con lo dispuesto mediante la resolución conjunta 4/2021 del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. “La Universidad va a ir convocándolos para que puedan recuperar su espacio de trabajo, los vínculos con sus compañeros e ir diagramando las actividades, con el fin de volver a esta nueva realidad que nos toca transitar. Deberán contactarse con la oficina de Personal de cada una de las dependencias y dirigirse con su referente de Seguridad e Higiene en el trabajo”, añadió.La decisión de la vuelta a la presencialidad en la UNER ya generó la reacción de uno de los sindicatos que agrupa a los profesores.El Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria de Entre Ríos (Sitradu) planteó su “preocupación” ante la resolución de la vuelta a la presencialidad en la UNER. “Consideramos que las condiciones actuales no son las adecuadas para el retorno a las aulas. Entendemos que son necesarios varios puntos, entre ellos la posibilidad de completar el esquema de vacunación de todas las personas que participen de instancias presenciales”, subrayó.“Por otro lado (apuntó Sitradu), en varias unidades académicas no están dadas las condiciones de infraestructura para sostener la presencialidad segura desde el punto de vista sanitario”. Y que “el retorno a la presencialidad debe ser planificado y teniendo en cuenta las condiciones no sólo de los docentes sino también estudiantes”.El gremio rechazó la implementación de la bimodalidad (virtualidad más presencialidad) “dado que duplica las tareas que tenemos que desarrollar manteniendo la dedicación y por ende nuestro salario”.El Sitradu planteó que en la UNER “se convoque a las comisiones paritarias correspondientes para discutir las condiciones de trabajo (sea de la modalidad que sea) y también que se nos incluya como gremio en esa con convocatoria. Es imprescindible la participación de todas en estas instancias”.