“Gran concurrencia” en jornada de vacunación sin turno en Escuela Hogar

En el marco del avance del Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos, se realizó una jornada especial de vacunación, en el Complejo Escuela Hogar de Paraná este sábado de 8 a 13 horas. Se aplicaron segundas dosis de la vacuna Sinopharm a unas 2.000 personas.“Hacía tres meses que esperaba la vacuna, tenía mucho miedo y ahora es una tranquilidad. Hay que continuar con los cuidados y trato de no salir de mi casa”, valoró una señora Alicia aAdemás, resaltó que en su familia todos recibieron la vacuna, “siempre les digo a las personas que no tengan miedo y se animen a vacunarse”Por su parte, una trabajadora de Salud, Mirta Gaitan, expresó: “La jornada fue exitosa, hoy se aplicó a segunda dosis de Sinopharm a los que habían recibido la primera dosis antes del 10 de julio. Esperábamos alrededor de 2.000 personas y la mayor concurrencia se observó entre las 8 y las 10 de la mañana”.Por otro lado, destacó que este sábado también realizaron vacunación en los domicilios particulares: “Es para las personas que no pueden concurrir a los operativos de vacunación, los diversos centros de salud nos informan o familiares se acercan hasta el complejo Escuela Hogar para pedir el servicio” y detalló que durante junio realizaron 300 domicilios en Paraná, dos en Colonia Avellaneda y uno en San Benito.