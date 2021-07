La UNER recupera la presencialidad

En las distintas áreas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, las actividades volverán a desarrollarse de manera presencial. La decisión, tomada por el Rector junto con los decanos de las nueve facultades, se ampara en el cambio favorable de la situación epidemiológica en nuestra provincia, sumado al amplio alcance de la vacunación frente al COVID-19 en toda nuestra comunidad.



La secretaria General de la Universidad, Alina Francisconi, informó a UNERNoticias: "Contamos hoy con un porcentaje importante de personas en la universidad que han sido vacunadas con la primera dosis, para ser exacta, un 53% según registro en el portal de autogestión al 29 de julio. El 8% de nuestro personal cuenta con la segunda dosis y solo un 1 % ha manifestado la opción voluntaria de no vacunación. Aún resta que un 38 % complete el registro en el Portal, por lo que se ha reiterado el deber y la importancia de informar estos eventos".



Asimismo puntualizó: "En orden a las disposiciones del Gobierno Nacional y de los COES locales, el Rector y los decanos consensuaron en reunión del pasado martes que en la Universidad Nacional de Entre Ríos se procederá al regreso a los establecimientos para recuperar la presencialidad". En dicha reunión acompañaron el secretario de Asuntos Jurídicos, el secretario Académico y la secretaria general.



Asimismo afirmó que esta determinación, al igual que todas las realizadas desde el inicio de la pandemia, se llevó a cabo "considerando las líneas prioritarias que definió la Universidad, hablamos siempre de cuidar la salud integral, de respetar el derecho de los trabajadores y trabajadoras y de cuidar a los estudiantes que son la razón de ser de la universidad, trabajando en pos de sostener la excelencia académica".



Las actividades administrativas y de servicios van a comenzar a realizarse de manera habitual, con jornada completa para todo el personal, considerando la situación de quienes tienen hijos en edad escolar. Las académicas retornarán gradualmente con grupos pequeños y acorde a la realidad de cada una de las Facultades, aspecto que se gestionará desde las secretarías académicas. Se mantienen los protocolos vigentes para el ingreso a los edificios y para la realización de todas las actividades de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Rectoral Nro. 512/2020.



"Es importante destacar que en nuestra Universidad todas las actividades están protocolizadas y autorizadas para realizarse, excepto que alguna disposición de la Presidencia de la Nación disponga medidas que nos exijan volver hacia atrás. Las limitaciones para el retorno en algunos casos tienen que ver con los espacios, porque esta etapa no tiene que ser masiva e intempestiva, sino gradual, cuidada y pensada", precisó Francisconi.



Además, será convocado el personal mayor de 60 años y personas consideradas en grupos de riesgo que ya hayan recibido al menos una dosis de la vacuna y superado los 14 días de inoculación. Esto va en línea con lo dispuesto mediante la resolución conjunta 4/2021 del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. "La Universidad va a ir convocándolos para que puedan recuperar su espacio de trabajo, los vínculos con sus compañeros e ir diagramando las actividades, con el fin de volver a esta nueva realidad que nos toca transitar. Deberán contactarse con la oficina de Personal de cada una de las dependencias y dirigirse con su referente de Seguridad e Higiene en el trabajo", añadió.



Respecto a los grupos arriba señalados, en cada caso tienen que considerarse tres condiciones: "Que la persona haya cursado y aprobado el curso disponible en el Campus UNER, que reciba los elementos de protección personal, y que la oficina de Personal y el jefe inmediato o el secretario que lo cite chequee que esté cargado en el registro de vacunación el evento de la primera dosis, o la opción de no vacunación", enumeró la secretaria General, al tiempo que sostuvo: "Estimamos que al momento, con las campañas de vacunación abiertas que ha habido en la provincia, son pocas las personas que no recibieron la vacuna por no haber podido acceder a ella".



El comité de Higiene y Seguridad de la Universidad continúa su trabajo para acompañar estos procesos y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias en este contexto. En tal sentido, Francisconi indicó que sus integrantes actualmente trabajan en una adenda al protocolo, "con vistas a que los primeros capítulos fueron elaborados en junio de 2020 y la evolución del conocimiento científico requiere que se revean algunos puntos. Se volverá a hacer una reunión el 4 de agosto para luego llevar esta propuesta de aprobación al Consejo Superior".



Para finalizar, resaltó: "Estos procesos suman al compromiso al que hemos suscripto con el ministerio de Salud de la provincia de certificar como una institución saludable, y todas estas acciones en relación a la pandemia por COVID-19 y a las decisiones que se han tomado desde los equipos de gestión en esta Universidad aportan a poder, cuando sea requerido, elevarlas como una demostración del fuerte compromiso de la universidad con la salud de sus trabajadores y trabajadoras".