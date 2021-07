Egresaron 86 oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, y el rector del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA), Nicolás Dallorso, encabezaron el acto en el que egresaron 86 oficiales ayudantes de la Promoción XXVI Bis para sumarse a esta fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic.



En la ceremonia que se realizó en las instalaciones del ISSA, ubicado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, estuvieron acompañados por la subsecretaria de Formación y Carrera, Karina Mouzo; la jefa de Gabinete, Valeria Endrek; el jefe del Departamento de Operaciones Policiales Aeroportuarias del Centro de Análisis, Comando y Control, comisionado mayor Guillermo Fornés, entre otras autoridades policiales, de conducción y administración de la PSA; representantes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, las Fuerzas Armadas; instructores del ISSA e invitados especiales.



Ya iniciado el acto, el subsecretario agradeció al director nacional de la PSA y su equipo porque "hemos visto durante una año y medio una gran dedicación y predisposición para sortear algunos inconvenientes o problemas que la coyuntura y realidad nos planteaba, y un trabajo mancomunado en conjunto con el ministerio para poder llevar a cabo estos objetivos, uno de los cuales es vuestro egreso". Tras reconocer el esfuerzo al personal que integra el ISSA, Villalba agradeció a los flamantes oficiales y a sus familias y les dijo: "Para tener una real noción y conciencia del lugar donde hoy acceden como oficiales, y más allá de esta primera formación, pueden ver el documental que hace poco pudimos compartir referente a la historia de la PSA durante estos 15 años, que cuenta el porqué, el sentido, la razón, la idiosincrasia, el formato de fuerza policial, las necesidades a las que se respondieron y seguimos respondiendo en este momento, las razones de ser de esta fuerza policial, el orgullo con el que ustedes se han encontrado en cada uno de los/as oficiales en actividad con los que han tenido contacto, y las razones también de su vocación".



Antes de tomar la jura a los nuevos oficiales, el director nacional de la PSA manifestó: "Estamos en un contexto en el que la formación policial está en la agenda pública cuestionada, relacionada entre otras cosas al tiempo, a la duración que merece y, en particular, a la utilización del arma reglamentaria o el uso de la violencia o la fuerza. Que ustedes pasen a ser oficiales de la PSA no los exime de continuar su capacitación profesional, siempre desde una perspectiva de derechos: somos una institución que está para cuidar a nuestros compatriotas y para quienes habiten en la Argentina. No es el uso del arma lo más importante que tenemos para cuidarlos, ustedes puedan portar un arma porque es el Estado quien goza del monopolio del uso de la fuerza. Quitemos esto de la centralidad de la formación policial y seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad a la hora de actuar pero, sobre todo, de que más de 45 millones de argentinos nos han dado la responsabilidad de cuidarlos y bajo ningún punto de vista ese cuidado tiene como prioridad el uso de la fuerza sino orientar nuestras acciones para garantizar el derecho a la seguridad".



En otro momento de su discurso, Glinski sostuvo: "Tuvimos que desarrollar habilidades que no teníamos para cuidar a los argentinos/as, ese debe ser nuestro faro, ese que puso a la PSA en un lugar de privilegio en el marco de la pandemia, ese que hace que amigos y vecinos nos digan que se sienten cuidados por la PSA. Ese orgullo que sentimos de pertenecer a esta institución guía la tarea de ser funcionarios públicos del Estado Nacional. Ustedes tomaron la decisión de ser policías de Seguridad Aeroportuaria y es una responsabilidad permanente. Los felicito. Tienen que seguir capacitándose para prevenir, conjurar e investigar hechos delictivos", dijo.



Por su parte el rector del ISSA indicó que los recién egresados recibirán además el título de Auxiliares de Seguridad Aeroportuaria y expresó: "Desde que asumí fui testigo del esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad con la que estos y estas jóvenes se han preparado para el desafío profesional que se les presenta de ahora en más. El trayecto formativo de quienes quieren desempeñarse como oficiales de la PSA exige superar muchas pruebas intelectuales y físicas pero también personales y subjetivas, máxime en un contexto de pandemia como en el que vivimos que obligó a adecuar las propuestas pedagógicas a la bimodalidad presencial y virtual, al distanciamiento y a extremar medidas de cuidados mutuos". Y continuó: "Todo proceso de formación para ser realmente transformador toca cada fibra de nuestro ser, estoy seguro que ustedes se sienten y se reconocen transformados por esta experiencia vital. Recuerden que nadie se realiza solo o sola; nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No olviden el orgullo que hoy sienten de llevar este uniforme que representa los valores democráticos de nuestro pueblo, los derechos humanos, el resguardo de los más débiles, el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la seguridad. Desde hoy son servidores y servidoras públicas, los y las felicito".



Durante la ceremonia, que comenzó a las 11 en la plaza de armas Bicentenario de la Independencia las autoridades entregaron premios especiales y distinciones a los mejores promedios de la Promoción XXVI Bis los correspondientes diplomas a los nuevos oficiales de la PSA. Participó la Banda de Música de la Prefectura Naval Argentina, a cargo de la subprefecto Carolina Ramundo.